¿Tienes un negocio en marcha y sueñas con verlo crecer? Dar el gran salto y expandir tu empresa exige mucho más que ganas; requiere un diagnóstico honesto de tu realidad. Si te lanzas sin planificación, el sueño del negocio propio se puede convertir en una pesadilla.

“Muchas empresas fracasan no porque sean malas gestionando el negocio, sino porque quieren abarcar más de lo que pueden”, advierte Javier Rivas, especialista de EAE Business School. Para que no te pase, toma nota de estos 5 movimientos claves que debes evaluar antes de arriesgar tu capital:

1. Revisa tu billetera (Capacidad financiera)

Ser demasiado optimista con los números es un error común. Al crecer vas a necesitar más mercadería, más capital de trabajo y liquidez para cubrir las cuentas del día a día. Asegúrate de tener el respaldo económico real antes de lanzarte a la piscina.

2. Prepara tu logística y operación

No saques nada con tener miles de pedidos nuevos si no vas a poder entregarlos a tiempo. Gestionar inventarios y envíos a gran escala requiere una infraestructura lista. El orden debe estar armado antes de crecer, no después.

3. Arma un equipo de confianza

El factor humano es el que más se descuida. Escalar implica delegar responsabilidades, entrenar a tu personal y contratar nuevos perfiles si es necesario. Si abres un nuevo local o canal, tu equipo debe mantener la misma calidad y cultura del negocio original.

4. Acepta que la ganancia bajará al inicio

Toda expansión tiene un costo de entrada y es normal que la rentabilidad caiga en los primeros meses. La tecnología y la digitalización son tus grandes aliadas aquí, ya que te permiten llegar a nuevos mercados y ver datos en tiempo real sin disparar tus costos. Mentalízate y resiste la transición.

5. Estudia el nuevo mercado desde cero

El peor error es creer que lo que te funcionó con tus primeros clientes funcionará exactamente igual en otro lugar o público. Diseña una estrategia de marketing potente para difundir tu propuesta de valor con la misma energía y garra que usaste cuando fundaste tu negocio por primera vez.

El dato: Para llevar un negocio al siguiente nivel se necesitan tres pilares: pensamiento lateral para ver nuevas oportunidades, innovación para ganarle a la competencia y una radiografía clara de tus finanzas. ¡Planifica con orden y asegura tu éxito!