El panorama laboral para las madres en el Perú está experimentando un cambio profundo. Cada vez más mujeres deciden gestionar sus propios ingresos, priorizando la autonomía financiera y la posibilidad de crear nuevas oportunidades de desarrollo para sus familias. Este fenómeno responde a una necesidad de equilibrio entre la vida personal y profesional, encontrando en el emprendimiento la vía ideal para lograrlo.

Rosario Cruz, especialista de la Escuela de Educación Superior CERTUS, explica que el perfil de la emprendedora actual ha evolucionado significativamente. “El objetivo ya no es únicamente generar ingresos inmediatos, sino construir modelos de negocio sostenibles que aprovechen la tecnología para escalar”, comenta.

Sectores con mayor potencial de crecimiento

Para quienes buscan iniciar un proyecto propio con baja inversión inicial, existen áreas estratégicas que permiten mayor flexibilidad:

Servicios digitales y consultoría: La gestión de contenidos, asesorías administrativas y tutorías virtuales permiten operar desde cualquier lugar con herramientas básicas.

La gestión de contenidos, asesorías administrativas y tutorías virtuales permiten operar desde cualquier lugar con herramientas básicas. Comercio especializado: La venta de productos con valor agregado, como opciones saludables o sostenibles, encuentra en las redes sociales una vitrina eficiente que elimina la necesidad de costos fijos de un local físico.

La venta de productos con valor agregado, como opciones saludables o sostenibles, encuentra en las redes sociales una vitrina eficiente que elimina la necesidad de costos fijos de un local físico. Atención y bienestar: Los servicios enfocados en el cuidado de adultos mayores y el acompañamiento especializado presentan una demanda creciente en el mercado actual.

Claves para un emprendimiento sostenible

Iniciar un negocio requiere planificación para evitar errores comunes, como el endeudamiento apresurado. La especialista recomienda validar la idea de negocio mediante la interacción directa con los clientes y reinvertir las ganancias de manera progresiva.

La capacitación constante en gestión y educación financiera se mantiene como el pilar fundamental para que estos negocios no solo nazcan, sino que se mantengan competitivos a largo plazo en un entorno digital cada vez más exigente.