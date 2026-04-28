La campaña del Día de la Madre refleja una transformación impulsada por un perfil materno más tecnológico y orientado al bienestar personal. El sector retail proyecta un crecimiento importante gracias a la consolidación de los canales digitales y a una mayor confianza de los consumidores. Esta temporada destaca por un cambio de tendencia, donde la moda, el calzado y los dispositivos inteligentes superan a los tradicionales artículos para el hogar.

EL CONSUMIDOR NO BUSCA EL REGALO TRADICIONAL

Pedro Mont, director de Platanitos comenta que el comportamiento de compra para este año muestra una madre que lidera la adopción de tendencias globales. “Ya no buscamos el regalo tradicional; hoy el enfoque está en la funcionalidad y la identidad. Hemos detectado que el consumidor llega a la plataforma buscando productos que resuelvan necesidades de confort y conectividad, lo que ha obligado al retail a elevar su estándar de curaduría de productos”, señala el ejecutivo.

En base al análisis de mercado para este 2026, estas son las cinco categorías y tendencias de producto que marcarán el ritmo de la temporada:

Confort ergonómico en el calzado:

El concepto de “Cloud-Walking” lidera la categoría. Se trata de calzado con plantillas de recuperación que ya representan el 40% de la demanda femenina en la plataforma. La prioridad hoy es la salud podológica sin sacrificar la estética ejecutiva.

Joyas inteligentes (Smart-Jewelry):

El interés por dispositivos que monitorean el bienestar (sueño y estrés) pero con diseño de alta joyería ha crecido exponencialmente. Según Arellano Marketing, el 28% de los compradores de tecnología se inclinará por este formato híbrido, que reemplaza al reloj inteligente convencional por piezas más sofisticadas.

Accesorios con valor tecnológico:

Los bolsos y carteras ya no son solo complementos. Aquellos que integran carga inalámbrica o materiales térmicos capturan el 15% de la preferencia en accesorios de gama alta, respondiendo a una madre que requiere autonomía digital durante todo el día.

Cuidado avanzado de la piel:

La categoría de belleza ha girado hacia la tecnología dermatológica. Dispositivos de luz LED y microcorrientes para uso doméstico presentan un ticket promedio de S/ 350, consolidándose como una inversión en salud personal por encima de la cosmética tradicional.

Consumo con conciencia ambiental:

La sostenibilidad ya es un factor de decisión. El 22% de las compradoras, principalmente de los segmentos Gen X y Millennial, eligen marcas que certifiquen procesos de bajo impacto ambiental o materiales reciclados, marcando una pauta ética en la industria de la moda.