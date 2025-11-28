Daniella Vargas Saldaña, una joven talento de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se ha convertido en la única representante de nuestro país en la gran final de ‘Codificadas’. Este evento busca coronar a la mejor programadora de toda Latinoamérica.

La competencia no ha sido nada fácil. Vargas tuvo que destacar entre más de 4 mil 700 mujeres que se inscribieron en este certamen organizado por Tata Consultancy Services (TCS). Tras rondas muy peleadas, Daniella logró clasificar al exclusivo grupo de las 10 finalistas de la región.

Rumbo a la gloria en Bogotá

La gran definición será de infarto. Daniella viajará a Bogotá, Colombia, donde este 1 de diciembre se llevará a cabo la gran final. Las participantes se enfrentarán a una prueba de fuego: cuatro horas seguidas de competencia donde deberán demostrar toda su destreza técnica y conocimientos.

La que logre el mayor puntaje no solo se llevará el título de la primera ganadora de ‘Codificadas Latinoamérica’, sino que también accederá a premios, pasantías y oportunidades laborales en TCS, una gigante mundial de la tecnología.

Mujeres al poder

Este torneo es más que una competencia; es una vitrina para el talento femenino. Ximena Jofré, HR Head de TCS Latinoamérica, comentó que buscan visibilizar a las mujeres en un rubro donde aún hay brechas.

“Codificadas no es solo un torneo, es una plataforma para descubrir el potencial femenino... estamos convencidos de que existen muchísimas mujeres latinoamericanas en el ámbito de la programación”, señaló Jofré.

Y es que, según datos de la UNESCO, solo el 22% de empleos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el G20 son ocupados por mujeres.

No dejes de apoyar a nuestra compatriota

Si quieres alentar a nuestra representante, podrás seguir la transmisión en vivo de todo el evento. La ceremonia de premiación promete ser una fiesta con líderes globales de la industria.

EL DATAZO:

¿Dónde ver la final? Todo será transmitido vía livestream en tcscodificadas.com .

Todo será transmitido vía livestream en . Participación masiva: Se inscribieron mujeres de 16 países y de más de 150 instituciones educativas.