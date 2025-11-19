Lesly Salinas trabajó en banca y Verónica Vigo en una importadora, son cuñadas, y dejaron sus trabajos para transformar su pasión de la pastelería en un negocio próspero. Pasión por Endulzar tiene 13 años en el mercado y superó la pandemia gracias a la responsabilidad y la calidad de sus insumos. Sus principales clientes son corporaciones y de Happyland en sus ocho locales.

Tienen 13 años en el mercado y han sobrevivido a la pandemia, ¿cómo se reinventaron durante esa etapa tan difícil?

Lesly: Primero tuvimos que asimilar el cambio y transformar nuestro taller original a algo más conciso y pequeño, sin dejar de trabajar. Adoptamos las medidas de bioseguridad necesarias, nos alineamos a hacer cosas más pequeñas, de consumo en casa, pero siempre manteniendo nuestra esencia, creatividad y diseño.

¿En qué momento se dieron cuenta de que el negocio iba tan bien que decidieron dejar sus trabajos de oficina para dedicarse de lleno a la repostería?

Verónica: Fue un proceso gradual. De pronto, los pedidos nos llegaban por Facebook. No nos alcanzaba el tiempo para hacer bien el trabajo de oficina y el del taller a la vez. Mi socia, Lesly, tomó la iniciativa de dejar su empleo primero, y con la demanda creciente, me vi obligada a dejar el mío poco después porque los clientes nos exigían dedicación completa.

Muchos emprendimientos fracasan, ¿por qué cree que sucede esto?

Lesly: A veces no están bien enfocados, o se lo toman como un hobby. Cuando uno toma la decisión de abrir un emprendimiento, cualquiera sea el rubro, debe hacerlo con responsabilidad, pasión y con la meta de lograr grandes cosas.

Verónica: Nos tienen confianza. Aparte de la calidad y los detalles minuciosos, somos responsables con el trabajo. Saben que el pedido va a llegar a tiempo y que no vamos a fallar. La responsabilidad es el pilar de este negocio.

Hay mucha competencia en el rubro. ¿Qué hacen ustedes para retener y atraer clientes?

Lesly: Tenemos clientes con más de ocho años con nosotros, hemos pasado de atender el cumpleaños de un hijo, al de la hermana menor, y hemos conocido generaciones de niños. La clave es la atención al cliente y el trato cercano. Tienen la confianza de regresar y de referirnos.

Ahora la marca ofrece dulces con los logos de las empresas. Foto: Joel Alonzo.

Al empezar, ¿tuvieron alguna dificultad al ser cuñadas y socias?

Lesly: Hemos aprendido a respetar el espacio de cada una y a entender que, dentro de este lugar de trabajo, somos socias. Hemos logrado crecer apoyándonos y aprendiendo de los errores.

¿Qué planes tienen para el 2026?

Lesly: El 2025 se presenta muy bueno, y se nos abrió la posibilidad de trabajar con un parque temático para niños. Queremos seguir creciendo con productos diferentes y, nuestro gran sueño, es tener un local propio para vender directamente al público.

¿Qué productos especiales elaboran para sorprender en Navidad?

Verónica: Las clásicas casitas armables, tortas, galletas, los kekes navideños y cupcakes temáticos. Es lo que la gente pide para decorar su mesa y regalar.

Lesly: No se conformen con quedarse en casa y en el punto donde comenzaron. Que se proyecten a lograr más cosas; tener un taller propio y llegar a otros niveles. Es fundamental que opten por la formalidad, porque eso te abre muchísimos caminos a nivel corporativo.

Cuentan que su pilar es la puntualidad y la responsabilidad. Foto: Joel Alonzo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA

Cada 19 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha crucial para visibilizar su aporte a la economía. La mujer peruana destaca por su resiliencia, creatividad y capacidad de adaptación, convirtiéndose en un motor de desarrollo. Según datos recientes, más del 50% de las micro y pequeñas empresas (MYPE) peruanas son lideradas por mujeres.

