Don Reynaldo Zamora Vidal, un talentoso artista plástico, dejó los pinceles por el pan y crear uno de los emprendimientos más icónicos de Lima, Sandwiches Monstruos en Barranco. Luego de viajar por Europa para inspirarse en sus obras, lo perdió todo en el terremoto, y por necesidad optó en hacer panes. Hoy con 58 años en el mercado, su hijo, César Zamora está a cargo del negocio que ya está en San Miguel y Miraflores.
Cesar, han pasado tantos años, ¿cuál dirías que es el secreto para que esté en el mercado tantos años?
Trabajo constante. La marca tiene 58 años y todo empezó con mi papá, quien era artista plástico, era muy perfeccionista y en su locura de hacer todo bien, no solo veía el pan, sino también la perfección de cada receta, que sea sabroso y generoso.
Ustedes fueron los pioneros en esa época, ¿Qué recuerdos tenías de ese entonces?
Algo que me interesaba mucho de mi papá eran las anécdotas. Mi papá trabajaba noches y madrugadas y lo hacía con mucho cariño, era como su otro hijo. Me hacía mucha ilusión cuando traía el sándwich de pavo y siempre me lo hacía comer sin salsas para entrenarme. Aprendió de forma autodidacta; se iba a la Universidad Agraria para aprender de zumos y lo hacía todo en una cocina pequeña. Ahora tengo personal de producción y atención que están acá 20 años.
Hay mucha competencia, ¿por qué los prefieren?
Monstruos ha sido una fuente de inspiración para varias marcas. Mi padre inculcó en mí la perseverancia. No nos debe asustar la competencia, porque hay público para todos. Hay que seguir esforzándose para que sigan manteniéndose a lo largo de los años. Me gustaría que las personas valoren lo nuestro, de comer un buen pan con jamón serrano, pan con pollo hecho al horno y compartir con los hijos y los nietos.
Mi papá tenía un taller de grabado y lo perdió después del terremoto. Tuvo que pensar qué hacer rápido y que lo pudiera manejar. Cuando viajó a Europa vio el pan grande y que todo iba acompañado de una buena salsa, y eso le gusta a la gente, el buen comer.
¿De qué manera innovan para atraer a los clientes?
Debo contarte que Monstruos en Barranco es inaudito, no lo ves a menudo, puerta a calle y sin sillas. El reconocimiento de la gente que viene en masa es muy bonito. Queremos estar en Lima moderna y esperamos estar en provincias, y por qué no afuera.
Pavo, chicharrón, pollo. Tenemos hamburguesas, un toque americano, pero ha gustado con un toque diferente con papas nativas.
¿Qué han hecho para conquistar al nuevo consumidor?
Salir fuera de la zona de confort, de salir a Miraflores a Mercado San Ramón, en San Miguel. Creen en el producto, que somos una buena marca. Sin apoyo de amigos no podemos crecer.
A muchos les gusta ir a cualquier local y saborear el mismo producto, ¿cómo mantienen el estándar de la calidad y del sabor?
Nos encargamos desde la compra de insumos, las técnicas. Vengo de una planta pesquera para exportación. Convertir lo artesanal en algo más profesional, tecnificado, es mi labor y deseo para que pueda seguir creciendo de manera ordenada y genuina. Nosotros no pretendemos ser franquicia.
Te han ofrecido dinero para comprar la marca...
A mi padre, pero él decía: “Prefiero ser cabeza de ratón que cola de dragón”.
Empezó en una ventanita a dos casas de acá, y él era mucho de escuchar a la gente, que venía por su pan y decían “es un monstruo”, y lo tomó, y le puso así.
Los chicos deben saber que emprender demanda mucho tiempo, necesitas pasión, creer en ti mismo, porque siempre habrá muchos momentos que son difíciles de realizar o enmendar los errores. Creer en tu marca, en tu producto y en lo que tienes, es la clave del éxito.