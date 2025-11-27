Coco Fajardo es diseñadora de modas, a los 23 años lanzó su primera marca, un sueño que terminó frustrado por la falta de conocimientos en gestión empresarial. Lejos de rendirse, decidió prepararse y trabajó en diferentes compañías del rubro textil, donde aprendió de procesos, clientes y mercado. En plena pandemia, dio vida a Lagom y su ropa está en tiendas multimarcas y en su tienda propia en Miraflores.

Creaste tu primera marca de ropa a los 23, pero no te fue tan bien. ¿Qué errores cometiste?

La inexperiencia. En ese momento solo era diseñadora de modas y no tenía conocimientos sobre la gestión completa de una prenda ni del manejo de un negocio.

¿Qué estudiaste y en qué empresas trabajaste antes?

Estudié Diseño de Modas, Marketing y Comunicación de Moda, además de otros cursos complementarios. Trabajé en diferentes empresas como diseñadora, product manager y gerente de marca.

Lagom: Se quedó sin trabajo y el tiempo la ayudó a crear su marca

Para mí, la pandemia fue como un freno de mano impuesto. De pronto tuve tiempo para todo y pude enfocarme. Comencé a lanzar ideas y, después de leer el libro sobre la filosofía Lagom, todo tomó sentido. Antes no tenía claro qué estilo o segmento seguir, pero finalmente encontré el rumbo y creé una marca casual, consciente y producida localmente.

La marca tiene prendas que van desde vestidos, hasta chaquetas, pantalones y otros.

¿Qué fue lo más complicado cuando iniciaste tu emprendimiento?

Que al principio estaba sola. Diseñaba, vendía, producía, tomaba fotos y hacía marketing. Era muy demandante.

El camino del emprendedor es incierto y sin sueldo fijo. ¿Cuándo te diste cuenta de que esto iba a funcionar?

Cuando mis clientas comenzaron a exigirme más. Ellas me pedían nuevas prendas y fueron quienes me impulsaron a continuar. Cuando trabajas con pasión, no importa que sean las 3 de la mañana o que no descanses.

Siempre te gustó la moda. ¿En qué te inspiras al crear?

Me inspiro en las personas: cuando viajo, cuando veo series, revistas o simplemente cuando observo la calle. Pienso en lo que podría funcionar y le doy mi toque personal.

¿Por qué el nombre Lagom?

Lagom en sueco significa “ni mucho, ni poco; en su justa medida”. Es una filosofía basada en el equilibrio y en ser más conscientes en todas las áreas de la vida. Habla de darnos tiempo, salir de la rutina y dejar de vivir en piloto automático.

¿A qué público te diriges?

A mujeres que buscan comodidad, un estilo casual y que valoran la calidad de las prendas.

La marca tiene exclusividad en prendas.

¿Por qué crees que tus clientas prefieren tus diseños?

Porque se sienten cómodas y conectan con el diseño. Somos una marca exclusiva, con prendas clásicas, bonitas y equilibradas.

¿Cuáles son tus fechas de mayor venta?

La campaña navideña y el Día de la Madre.

Cuando las ventas bajan, ¿cómo atraes la atención del consumidor?

Organizamos eventos en la tienda. Les decimos a nuestras clientas: “Ven, date un tiempo para ti”. Les ofrecemos un cafecito, un brunch y algunos descuentos especiales.

En un rubro tan competitivo, ¿cómo mantienes a tus clientas fieles?

Nos enfocamos mucho en redes sociales y en la comunicación directa con nuestros grupos. El boca a boca ha sido clave. El 70% de nuestras clientas regresan y confían en la marca. Además, estamos celebrando nuestro quinto aniversario.

¿Piensan expandir el negocio?

Sí, queremos seguir creciendo en Lima y llevar la marca al interior del país.

Lagom: Los datitos para un emprendedor de moda

¿Cuáles serán los colores en tendencia para la temporada?Para el verano vienen con fuerza el amarillo mantequilla, el marrón, el azul y el verde, que siempre es un clásico.

Lagom: El secreto para que crear una marca fuerte y que perdure con los años

Si una joven quiere lanzar su propia marca, ¿qué debe tener en cuenta?Que no debe hacerlo solo pensando en vender para cubrir gastos. No se gana dinero de inmediato; toma tiempo y es necesario ahorrar para vivir al menos seis meses. También es clave tener un Instagram o red social muy prolija, con buena imagen y mucha constancia.

