El queso peruano vive su mejor momento. Con un catálogo que supera las 50 variedades, diferenciadas por aroma, textura y color, la cuarta edición del Salón del Queso presentará lo más selecto de la producción de regiones como Amazonas, Junín, Cusco, La Libertad, Áncash, Huánuco y Pasco.

Innovación y Tradición en un solo lugar Entre las propuestas más esperadas por el público destaca el “Ternura Negra”, un queso ayacuchano elaborado con maíz morado que se coronó campeón nacional. A esta oferta se suman creaciones exóticas como el queso Tilsit revestido con café y el queso fresco con muña y miel, demostrando que la industria láctea peruana apuesta por la creatividad para conquistar nuevos mercados.

Cifras de un sector en ascenso La producción de queso en el Perú alcanzó las 159 mil toneladas al cierre del 2025, lo que representa un crecimiento sostenido del 3%. Este dinamismo se refleja también en la dieta nacional, donde el consumo per cápita ha llegado a los 4.9 kg anuales, evidenciando una mayor preferencia por los productos regionales de alta calidad.

ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS

La agenda del evento incluye una experiencia integral para visitantes y especialistas:

Concurso Nacional del Queso: Se realizará el viernes 22 de mayo con 90 finalistas de todo el país.

Se realizará el viernes 22 de mayo con 90 finalistas de todo el país. QuesoKids: Un espacio educativo diseñado para que los niños conozcan el proceso de elaboración y los beneficios nutricionales del producto.

Un espacio educativo diseñado para que los niños conozcan el proceso de elaboración y los beneficios nutricionales del producto. Negocios y Cultura: El salón ofrecerá ruedas de negocios, catas dirigidas, talleres técnicos y presentaciones culturales.

FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO

Respaldo Institucional Esta iniciativa es organizada y promovida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero. Con este evento, el ministerio reafirma su compromiso de fortalecer la competitividad de más de 388 mil pequeños productores de la agricultura familiar, consolidando la cadena productiva láctea como un motor clave para la economía rural del país.