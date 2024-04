Mónica Palacios es contadora y durante muchos años laboró para empresas transnacionales, pero se quedó sin empleo y decidió pasar más tiempo con sus hijas y emprender. Pensó en una heladería, pero el mercado estaba saturado. En el 2019, abrió ‘Churroholic’, donde ofrece churros artesanales con helado, grageas, en forma de corazón y otras innovaciones que han causado furor.

Mónica, ¿qué tan rentable es vender churros?

Si es rentable como todo negocio, va a depender mucho del precio y del valor agregado que le coloques.

¿Qué crees que ha sido lo más difícil?

Que la gente entienda que nuestro concepto es entregar churros frescos, pues el peruano está acostumbrado a verlos en vitrinas y cuando pasa un ambulante. Aquí lo freímos al momento, sale calientito y la gente tiene que esperar un poco para disfrutarlo.

Empezaste antes de la pandemia y sentiste el golpe, ¿cuáles han sido los cambios en los hábitos del consumidor?

Sus hábitos cambiaron rápidamente después de la pandemia y fue en el tema del delivery. Llegó un punto que mis ventas eran 50% por envío y solo el 20% en tienda física. A la fecha vendemos en el local.

¿En qué plataforma digital están?

Tienda física, Rappi, Pedidos Ya, Didi y canal propio.

¿Cuál es la innovación que hiciste en tu propuesta?

¡Tenemos millones! Con el churro hemos trabajado bastantes innovaciones, la principal es mezclar el churro con el helado, hacerlo atemporal porque la gente lo asocia con el invierno porque se sirve calientito. Tenemos 5 sabores de manjar, topping con frutas, etc. Baby churros, con y sin relleno y una carta amplia.

¿Cuáles son sus procesos de calidad y de manipulación de alimentos?

Seguimos los procesos de buenas prácticas de manufactura, el jefe de cocina capacita al personal y hace auditorías de cómo laboran. Estamos postulando como restaurantes saludables en San Borja.

Lo tuyo también es una cafetería, pero la estrella son los churros, ¿qué te dicen los clientes?

Lo más chistoso que me dicen es: ¿venden churros? Porque ven una cafetería y el churro se hace al momento y no están expuestos. “Nos dicen; qué rico, nunca se me había ocurrido probar el churro así”.

Eres contadora, ¿cómo te decides por un negocio como este?

Me quedé sin trabajo y decidí emprender, quería tiempo para estar con mis hijas y con el apoyo de mi esposo decidimos ver el mercado, quería tener una heladería en centros comerciales, pero nos dijeron que el mercado estaba saturado. Opté por los churros porque estudiamos a nivel regional y mundial este producto y quisimos innovar con algo que no había.

Dejar el trabajo y ser tu propia dueña, ¿es la mejor decisión?

No me arrepiento, hay altas y bajas, pero es bonito, es mi tercer hijo. Es satisfactorio ver las caras de los clientes cuando prueban mi producto y les gusta. Es lindo poner mi granito de arena a mi país y darles trabajo a 1 chicos que ahora pueden pagar sus estudios, es gratificante.

Los emprendedores están padeciendo con la recesión económica, ¿Cómo es en tu caso?

Las ventas han bajado, pero tratamos de ayudarnos con la comunicación en las redes sociales.

¿Qué se viene para tu marca?

La expansión, abrir un local en un centro comercial como lo habíamos pensando antes para darle equilibrio al local físico con puerta a la calle que tenemos ahora. Seguir atendiendo a corporativos, fiestas infantiles y otros canales de venta.

¿Cuál es el secreto de un churro delicioso?

La frescura. Hacemos diferentes tandas de masas, son artesanales y a medida que llega la gente se entrega un churro fresco que se rellena en el momento.

♥ RAPIDITAS:

Si una ama de casa quiere poner un negocio de churros en su hogar, ¿qué debe considerar?

Desde el inicio, por más que lo hagas en casa, debes considerar tu sueldo, el alquiler del local, porque cuando piensas en crecer tendrás que considerar todo esto. Considera tus gastos fijos desde que inicias. Trabaja con insumos de calidad y un buen manejo de alimentos.

