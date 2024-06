Carol Gutiérrez es profesora de inglés y sus ingresos bajaron durante la pandemia, entonces decidió elaborar adornos navideños que tuvieron muy buena acogida en redes sociales. ‘Hands & Arts’ tiene cuatro años en el mercado y sus bordados ayacuchanos en prendas de vestir y artículos para el hogar ya están en Estados Unidos.

Carol, eres profesora de inglés, ¿por qué decides emprender con manualidades y bordados?

Siempre me gustaron las manualidades, pues veía a mi mamá realizar estos trabajos en casa. En algún momento; mientras trabajaba, necesitaba un ingreso extra y decidí ofrecer mis productos a mis compañeras de mi centro de labores y me di cuenta que se vendía bien.

Me comentabas que un taxista te dijo que no se puede estar con un solo ingreso, ¿crees que esto te motivó a tener un negocio en paralelo?

En esa época tomé un taxi y el señor me comentó que les inculcaba a sus hijos de no poner todos los huevos en una sola canasta, necesitamos algo extra. Empecé haciendo adornos para Navidad y lo repliqué en los siguientes años. Pedí al cielo una señal para seguir, y en una feria me gané un curso completo de manualidades y pensé que esto era para mí.

¿Cuál es tu público objetivo?

Personas interesadas en la cultura peruana, en las cosas hechas a mano, a los que les gusta este amor por el arte. A los que les encanta regalar algo nuestro y ayudar a revalorar nuestra cultura, apoyando al artesano.

Muchos emprendedores empiezan con dudas y miedos, ¿qué les dirías a partir de tu experiencia?

Piensen en lo que quieren lograr en la vida, si hacen algo que les gusta, tendrán el camino más claro y, sobre todo, si pueden hacer comunidad será mucho mejor. No dejen de seguir estudiando.

¿Qué tan importante es la capacitación para un emprendedor?

Un emprendedor nunca debe dejar de aprender, estar en constante análisis porque el público y el mercado va cambiando y si nos estancamos desaparecemos. Estuve en el Programa de Mujeres Sin Límites de Fundación Belcorp donde aprendí aterrizar mis ideas y recordar cuál es mi rumbo y a valorarme.

¿Qué redes sociales te han servido mejor para promocionar tu marca?

Me funciona mejor el Instagram, pero cada plataforma digital es diferente y todas ayudan para llegar a los usuarios.

¿Cuál es tu canal de venta?

Las plataformas digitales y las ferias, donde he captado a muchos clientes que me han hecho pedidos para enviarlos al extranjero.

¿Qué productos tienen mayor demanda?

Los llaveritos bordados y las prendas personalizadas. Además, de los talleres presenciales porque la gente quiere tener su propio ingreso.

La economía está un poco difícil, ¿qué consejos les darías si sus ventas empiezan a bajar?

Hay que enfocarse en qué le gusta a tu público objetivo y buscar hacer un pack con los productos de menor precio, así les facilitas en sus opciones de regalos y tienes un ingreso.

¿Qué meta tienes con tu marca?

Comenzar con la tienda online y buscar la internacionalización de la marca, llevando la cultura peruana afuera, pues ya envíe a Estados Unidos y son muchos los turistas que compran cuando me ven en ferias.

