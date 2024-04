En el año de 1988, cuando el terrorismo golpeaba muy duro al país, los esposos Jorge Añaños y Tania Alcázar distribuían en Ayacucho bebidas y cervezas, pero decidieron apostar por su propia marca y hacer empresa. Industrias San Miguel está cerca a cumplir 36 años en el mercado, está en nueve países. Katerina Añaños, gerente general corporativo, nos cuenta el éxito que han tenido en el Perú y en el extranjero.

Actualmente, el Perú vive una recesión económica, Katerina, ¿qué tips les darías a las personas que están empezando un negocio?

Les diría que identifiquen la oportunidad, de hecho, pasamos por una recesión, pero siempre hay algo que está faltando y con sus habilidades podrán hacer la diferente frente a otros negocios. Organizarse bien, capacitarse, pues con toda la innovación en la parte digital pueden generar negocios desde su casa.

¿De qué manera están apostando por los emprendedores?

Intentamos promover ese emprendimiento de los jóvenes talentosos desde el Programa: ‘Mejorando Mi Bodega y con el Instituto Jorge Añaños junto a la Cámara de Comercio de Ayacucho, donde se explota sus capacidades y dándoles una visión de lo que pasa en el mundo.

La familia Añaños Alcázar son el mejor ejemplo de que en los tiempos difíciles se puede hacer empresa, ¿qué se debe tener en cuenta antes de emprender?

Antes de poder emprender es importante salir al mercado, creo que es algo que mi papá nos motivó a no perder y es parte de nuestro ADN y cultura. Nuestro trabajo fuerte es estar cerca al mercado, ¿en dónde puedes ver las oportunidades? En el campo, donde verás las necesidades y dónde puedes atender.

Mencionas que los peruanos son emprendedores por naturaleza, pero a veces les falta algo, ¿qué se podría añadir para que tengan un plus?

Nosotros promovemos nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero y es darlo todo. Asumamos riesgos, creo que la gente joven tiene que estar más dispuesta a arriesgar y hacer de todo. Las generaciones de ahora tienen que tener un choque de realidad y de saber que emprender no es fácil, a veces uno exige y es durísimo. Invito a todos a atreverse, porque el que no arriesga, no gana.

Katerina, ¿existe la suerte?

La suerte la hace cada uno, día a día. Si mis papás no hubieran decidido aprovechar esa oportunidad en Ayacucho en 1988, en la época del terrorismo. Mi mamá es ingeniera química y mi papá ingeniero agrónomo empezaron con la distribución de bebidas y cervezas de la competencia. Ellos vieron el crecimiento del mercado, hizo que vieran una oportunidad, son profesionales, acá podemos entregar un producto diferenciado de muy buena calidad con buenos sabores adaptados al paladar de los peruanos y sean competitivos en el mercado.

Emprende Trome tiene una gran comunidad de emprendedores, algunos fracasan y a otros les va muy bien, ¿de qué depende el éxito?

Es la diferenciación, el que puedas encontrar e identificar lo que está faltando en el mercado, porque al día de hoy, puede haber personas que hagan lo mismo, pero el tema es cómo lo haces diferente es la clave, y a qué necesidad vas a satisfacer, a qué público te vas a segmentar.

Siguen con el legado de sus padres, ¿qué consejos que te dieron ellos que te han marcado?

Tenemos la edad de la empresa que pronto cumplirá 36 años, y desde que se fundó, el ejemplo más importante es trabajar arduamente por lo que soñamos y que no existe nada imposible. Habrá momentos en que no va a fracasar y es importante aprender de las experiencias, pararnos y seguir adelante porque uno puede iniciar desde cero.

¿En qué países están?

Este año nos estamos consolidando en 9 países; en Perú tenemos dos plantas, Chile, Brasil, República Dominicana desde donde atendemos al caribe, Cuba, Puerto Rico, Haití y Guatemala. Al 2026 pensamos estar en 11 países.

¿Qué es innovación para ti?

Mejora continua. Como directores y gerentes de la empresa, tenemos muchas oportunidades de mejora todavía y eso nos motiva a seguir mejorando.

RAPIDITAS:

Tengo una idea de negocio, pero me falta capital, ¿qué hago?

Mi mamá y mi papá me decían que debía apostar por tener algún activo. Creo que los peruanos por más pequeño que sea intentemos tener un activo o una casita porque es importante porque al final puede ayudarnos no solo a tener credibilidad frente a las entidades financieras sino también nos puede ayudar a tener un negocio.

