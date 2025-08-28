Leen García, publicista de profesión, decidió comprar polos para estamparlos con diseños muy creativos y venderlos en la calle. Así, junto a su esposa, Stefanie Turpo, crearon la marca de ropa urbana ‘Clan’, que ahora viste a cantantes de este estilo. Con una tienda en Miraflores, la marca se expande y pronto abrirá un punto en Estados Unidos.

Leen, ¿cómo definirías tu marca?

Una marca con estilo que significa familia, un verdadero clan

CLAN CUENTA QUE LAS REDES SOCIALES FUERON CLAVES PARA EL CRECIMIENTO

Gracias a Dios y al trabajo de todo el equipo. El impulso de las redes sociales, el apoyo de ‘influencers’ y el amor que le ponemos a cada colección han sido claves.

¿Qué lecciones aprendiste en el camino?

Pensamos que con tener bastante era suficiente; teníamos mucho personal en producción y nos dimos cuenta que debíamos ser más estratégicos y planificar para ahorrar costos, pero siempre con productos de gran calidad.

Es una marca urbana que ha conquistado a la gente que ama este estilo.

EMPRENDEDORES DE ÉXITO: ERRORES QUE NO DEBES COMETER

Lanzarse a la piscina sin conocer nada del rubro. Soy publicista, no sabía de este mundo, pero caminé mucho para aprender sobre el mundo textil, los costos y las finanzas. Muchos jóvenes se emocionan por producir sin saber cómo vender y se quedan estancados.

¿A qué público se dirigen?

A los jóvenes que les gusta la música urbana, entre 18 y 32 años.

¿Cómo manejan la tienda física con la virtual?

La tienda física da más confianza, el cliente quiere tocar la tela y verla. Hay una comunicación fluida que nos permite conocer sus gustos y necesidades, y se llevan una experiencia. En lo digital, la respuesta debe ser rápida y saber lo que quiere el cliente.

Las redes sociales son vitales para el negocio, ¿cuál les funciona mejor?

Empezamos con Facebook, luego pasamos a Instagram y Tik Tok, pero todos llegan al WhatsApp, que es una herramienta poderosa.

El cantante argentino de rap, Trueno viste la marca.

DE PERÚ A EUROPA: RAPEROS INTERNACIONALES QUE VISTEN LA MARCA CLAN

Estuve en Chile, Argentina y Ecuador, donde vi a muchos artistas emergentes que han sido nuestros embajadores. El rapero Trueno viste nuestra marca, y con él tuvimos visibilidad en Europa. Muchos creen que la ropa es argentina, pero es peruana, y en cada video aclaramos eso para que llegue a más lugares. La artista Nicki Nicole viralizó una gorra nuestra.

La cantante Nicki Nicole posteó en redes sociales la gorra de Clan.

PLANES DE EXPANSIÓN: EL FUTURO DE LA MARCA CLAN

El proyecto ‘Planea tu promo’, que empezó el año pasado con casacas para promociones, ha sido un éxito. Exportamos nuestras prendas y ya registramos la marca en Estados Unidos para empezar a vender allá.

DE VENDER POLOS EN LA CALLE A UNA TIENDA: LA HISTORIA DEL EMPREMDIMIENTO DE ROPA URBANA CLAN

Empecé con un capital de 800 soles para comprar polos y estampar en una mesita. Luego un familiar me prestó dinero para seguir creciendo.

Tú eres publicista y tu esposa diseñadora, ¿de qué áreas se encarga cada uno?

Stefanie se encarga del diseño y la administración, y yo de la producción y las negociaciones.

¿Cuáles son los meses de más ventas?

El pico más alto es en diciembre y julio.

CLAN CUENTA DE CÓMO MANTENER LAS VENTAS EN TIEMPOS DIFÍCILES

Buscar nuevos clientes y ver qué personas están interesadas en crear sus propias marcas.

