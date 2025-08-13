La docente Mary Carmen Paipay se dedicó durante varios años a la noble actividad de enseñar, pero renunció a su trabajo porque estaba estresada y decidió abrir su negocio propio. Hace diez años creó Pin Pon Gifts Shop, dedicada a la venta de cajitas de regalos y detalles. Tuvo una tienda y la cerró porque había pérdidas, y la tienda digital disparó sus ventas. Hoy mantiene una cartera de clientes y tiene agenda llena con corporaciones.

Mary, ¿cómo resumirías estos diez años de tu marca?

Ha sido un carrusel de emociones, pues empezamos con una tienda física y luego nos trasladamos a la virtualidad. El reto fue mantenerse porque no sabíamos si esto funcionaría.

¿Por qué cerraste el local físico?

Cerré la tienda física porque no tenía muchos ingresos y era un gasto. En la pandemia creció mucho la tienda virtual. Hay momentos malos, buenos y críticos, y ya llevó diez años.

Comentabas que estabas estresada en tu anterior trabajo y quería tu negocio propio, ¿qué te impulsó a hacerlo?

Le dediqué mucho tiempo a la docencia, me estresé y me enfermaba mucho y en paralelo hacía regalos porque me encantan las manualidades y mi esposo me impulsó a abrir la tienda. Por mi salud dejé todo y me dediqué a esto, aunque con miedo porque haría todo sola y no tendría un sueldo fijo, pero lo hice.

¿Qué errores te han servido para aprender?

Se dice que el cliente tiene la razón, pero hay límites. Tuve que establecer un horario y crear mi catálogo para que puedan hacer sus pedidos.

Mary Carmen se encarga de cada detalle, desde las etiquetas hasta las cajitas. Foto: Jesús Saucedo.

PIN PON GIFT SHOP CUENTA EL POR QUÉ SUS CLIENTES LA ELIGE EN MEDIO DE TANTA COMPETENCIA

El trabajo es personalizado al cien por ciento. Yo mismo hago el diseño de las etiquetas, pongo el nombre de la persona. No verás algo parecido en otro lado. Mis regalos son una experiencia desde que los abren.

¿Por qué los clientes valoran tus servicios?

Por la puntualidad y seriedad, nunca he dejado de entregar un pedido.

¿Cuál es el beneficio de tener una tienda virtual?

El ahorro del pago del alquiler, servicios y de personal.

¿Cuál es el mes de mayor demanda?

En julio, por el Día del Maestro, ya que muchos de mis clientes son docentes y se han pasado la voz, luego viene el Día de la Madre y Navidad.

¿Qué se viene para tu marca?

Quiero patentar mi nombre para seguir creciendo y tener un espacio físico con otro concepto en un centro comercial.

¿Vendieras tu marca si llega una muy buena oferta?

No la vendería, porque este es un negocio que tiene mucho significado, lleva el nombre que le puse a mi sobrina que es como una hija para nosotros.

¿Por qué crees que tu negocio se hizo muy conocido?

Porque le pongo mucho cariño. Siempre pienso cómo me gustaría a mí recibir un detalle. Estoy muy contenta con los comentarios de mis clientes que me escriben para agradecerme por mi trabajo.

LAS REDES SOCIALES HAN SIDO CLAVE PARA CRECER EN UN MERCADO TAN COMPETITIVO

Son de gran ayuda, he llegado a mucha gente que ha visto mi trabajo y se han pasado la voz. Ahora hay que crear buen contenido, contar tu historia que les encanta a los seguidores, y también les gusta ver cómo es el proceso de mi trabajo.

¿Cuál es tu público objetivo?

Todo aquel que quiera recibir algo diferente. Me compran más las mujeres de 25 a 50 años.

CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES QUE QUIEREN EMPEZAR CON ESTE RUBRO

Debe gustarle mucho las manualidades y saber que emprender es difícil, pero no imposible. Que elija su nicho, que vaya poco a poco y que invierta si en caso el negocio necesite. Crear cosas novedosas y para ello necesitas ser muy creativo, porque a la gente no le gusta repetir lo mismo.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

De Gamarra a Milán: Jorge Luis Salinas, el diseñador peruano que conquista la moda internacional

Héctor Solís, chef de Fiesta y La Picantería: “La cocina peruana tiene todo para brillar”

De Gamarra al mundo: Bangüi, el negocio familiar que casi quiebra, y hoy está en todo el Perú y el extranjero