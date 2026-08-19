Desde niño, Rafael Camacho encontró en el dibujo una forma de expresar su creatividad y, con el tiempo, convirtió esa pasión en su profesión. El joven diseñador lleva cinco años en el mercado y ha construido una propuesta especializada en vestidos de novia. Su talento lo llevó a ganar una pasantía en Trome Fashion junto al reconocido diseñador Sergio Dávila, experiencia que le permitió conocer de cerca el mundo de la moda internacional. Incluso, una de sus prendas fue incluida en una colección presentada en la Semana de la Moda de Nueva York. Hoy, participa en importantes pasarelas y busca consolidarse como uno de los grandes referentes de su rubro.

Rafael, cuentas que desde niño te gustaba mucho dibujar, ¿cuándo despertó tu gusto por el diseño de modas?

Todo nació con el dibujo, que fue el punto de partida, y ahora hago realidad esas ideas. Me gusta construir las prendas e involucrarme en todo el proceso creativo y en la elaboración de cada pieza que hacemos en el taller.

¿Qué ha sido lo más difícil en todo este camino que tienes como diseñador?

La constancia, porque uno puede ser muy creativo y tener muchas ideas, pero tiene que ser disciplinado y constante para hacerlas realidad.

Participó en la primera versión de Trome Fashion donde obtuvo una pasantía con el diseñador Sergio Dávila y sus prendas estuvieron la Semana de la Moda en Nueva York. Foto: Joel Alonzo.

TROME FASHION Y SU PASANTÍA CON EL DISEÑADOR SERGIO DÁVILA

Con Trome Fashion gané una pasantía con el diseñador Sergio Dávila y él hizo que diseñara unas camisas para su colección para la Semana de la Moda de Nueva York. Como aprendizaje, me enamoré de la moda a nivel mundial porque con él tuvimos una ventana hacia ese mundo. También consolidé lo que quería hacer y, dentro del rubro de novias.

¿Qué le falta a la moda peruana para que todo el mundo hable de ella?

Dejar de seguir tendencias y tener un punto de vista más coherente y único sobre la moda. Cuando uno se quiere vestir o quiere influenciar a un gran público, debe saber cuál es su gusto genuino y no solo seguir marcas.

¿Quién es tu referente en el mundo de la moda?

La marca Dior. Me gusta su estilo de diseño y cómo crea siluetas femeninas y atemporales.

Rafael también confecciona vestidos de noche.

SU MARCA DESPEGÓ POR LAS RECOMENDACIONES DE SUS CLIENTAS

Estamos cinco años en el mercado y todo ha sido a punta de recomendaciones. Las organizadoras de bodas y las clientas han recomendado por el boca en boca y eso ha sido satisfactorio, porque hemos llegado a vestir a personajes importantes en un rubro tan competitivo.

EL DISEÑADOR DESTACA POR LA EXCLUSIVIDAD DE SUS VESTIDOS DE NOVIAS

No me gusta uniformar a mis clientas. Siento que cada una de ellas debe irse con algo genuino, que se sienta segura de que está invirtiendo en una pieza especial. Estamos enfocados en crear alta costura.

¿Cuáles son los meses de mayor demanda?

Siempre estamos en movimiento en el taller porque armamos colecciones y piezas nuevas. Esta es una reinvención constante. Muchas novias se están casando en noviembre y, con un año de anticipación, vienen para ver su vestido.

Tuviste experiencia en otros trabajos, ¿cómo los aplicas actualmente en tu marca?

Pasé por ventas, elaboración de patrones y confección. Me gusta hacer las muestras, la confección, los bordados y las piezas iniciales, y luego el equipo las replica. Disfruto mucho el proceso de hacer una prenda desde cero.

De niño, tu estatura te generó un poco de desconfianza. ¿Cómo fortaleciste tu seguridad como diseñador?

Era un niño de talla grande y no estaba conforme con la ropa que me vestían. Me generaba frustración y falta de confianza. Pero, al descubrir la moda, me di cuenta de que la ropa podía ser como un escudo que te da confianza para afrontar distintas situaciones. En mi carrera, eso me alimenta como diseñador.

Cortita:

Si viene un joven y quiere poner un negocio, ¿qué le recomendarías?

Primero, que nunca se canse de aprender.

Segundo, que sea constante y coherente con sus sueños.

Tercero, que procure su tranquilidad y su integridad en todos los aspectos. Si necesita asumir deudas por el proyecto, debe evaluar bien sus decisiones, darse un respiro y entender que todo tiene su tiempo.

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