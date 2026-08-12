Mariel Mercado es diseñadora de modas, modelo y Señora Perú Mundo, tuvo su línea de ropa en Gamarra y luego convirtió su pasión por la moda en Villa Tomato, una marca de calzado peruano que hoy llega a todo el país y a mercados como México y Estados Unidos. Pero el camino no fue fácil: la pandemia golpeó duramente su negocio y la obligó a empezar de nuevo. Lejos de rendirse, volvió con más fuerza y transformó la crisis en una oportunidad para demostrar que los sueños siempre pueden renacer.

DE GAMARRA A CREAR UNA PROPUESTA DE CALZADO LLENO DE COLOR

Siempre estuve en el mundo de la moda. Soy diseñadora de modas y empecé a los 17 años en el mundo del modelaje. Además, mi pie es delgado y tenía muchos problemas para encontrar zapatos que me quedaran bien. La marca juega mucho con el color y las texturas. En el mercado encontraba colores neutros, negros y clásicos, y yo quería algo más arriesgado, que jugara con la moda europea.

Tuviste varias etapas en tu vida y una de ellas fue tu paso por Gamarra. ¿Qué es lo más importante que sacaste de esa experiencia?

Hay que ponerle ganas y estar siempre innovando, porque existe mucha competencia en Gamarra. Yo entré con prendas novedosas y la competencia sacaba rápidamente el mismo diseño. Aprendí a conocer a mis clientes fieles, cuidar mi producto, innovar, probar y arriesgarme. Porque siempre habrá clientes para todos.

LA PANDEMIA QUE PUSO A PRUEBA EL SUEÑO DE MARIEL MERCADO

No solamente pasó con Villa Tomato. En nuestra vida también somos como un ave fénix: todos podemos renacer, sobre todo después de las caídas. Nosotros cerramos con mucho dolor y sueños rotos, porque no solamente estaba yo, también había un equipo Había mucha incertidumbre. Además, yo estaba dando a luz a mi tercer hijo. Después de cuatro años relancé la marca y fue una bienvenida muy grande.

Los colores y las texturas marcan la diferencia. Foto: Jesús Saucedo.

ZAPATOS CON COLOR Y TEXTURAS: LA PROPUESTA QUE LA DIFERENCIA

La marca es arriesgada en cuanto a color y textura. Quería que la gente se preguntara: “¿Qué es Villa Tomato?”. Que entraran a las redes sociales y llegara a nuestra página. Empezamos en un departamento. Era como crear nuestra propia villa y nuestra propia comunidad. Así nació la marca.

Al inicio vendías a través de tu showroom. ¿Cómo hacías para llegar a tus consumidores?

Todo era a través de las redes sociales. Cuando abrimos Villa Tomato hicimos una inversión grande en producción. En un momento me quedé sin modelo, así que fui modelo junto a mi exsocia. Nosotras mismas respondíamos los mensajes y contestábamos los audios. A la gente le gustó mucho que fuera una marca humana y fue parte del despegue de la marca.

La marca nació en el 2017 con una propuesta innovadora que llamó la atención en las redes sociales. Foto: Jesús Saucedo.

Si tuvieras que elegir a una mujer que luce tu calzado, ¿cómo sería?

Una mujer valiente, con presencia, personalidad y segura de sí misma. Una mujer que llega a un lugar y dice: “Aquí llegué, no necesito más”.

¿Qué enseñanzas compartes a través de tus redes sociales?

Que no debemos abandonarnos como mujeres. Tengo 39 años y tres hijos, y muchas veces nos dejamos de lado por ocuparnos de los demás y dejamos de lado nuestra parte femenina. No descuidemos ese lado de nosotras. Villa Tomato es una marca peruana, trabajada en cuero y elaborada por artesanos con mucho amor.

Tu historia es un ejemplo para muchas chicas que quieren apostar por un negocio de calzado. ¿Qué les dirías?

Primero, que hagan un estudio de mercado y sepan a quiénes están dirigidas. Cuando haces las cosas bien, con amor y esfuerzo, y tienes un equipo que está contigo, debes ser perseverante, no abandonar. Cuidar los detalles, yo sigo respondiendo los mensajes y estoy presente, y eso le gusta mucho al cliente.

¿A qué mercados apunta ahora Villa Tomato?

Queremos salir al extranjero. Hoy enviamos a Estados Unidos, España, México y también a todas las provincias del Perú.

La marca tiene varias opciones para cada ocasión. foto: Jesús Saucedo.

CLAVES PARA EMPRENDER Y NO RENDIRSE

La humildad. Nunca hay que perderla porque es parte del contacto que tendrás con el cliente. También hay que saber qué necesita tu público y estar dispuesto a crear.

¿Cómo logras llegar al público y diferenciarte?

Por la calidad. Seguimos trabajando con la misma mano de obra y cuidando nuestros insumos.

¿QUIERES EMPRENDER EN CALZADO? ESTOS SON SUS CONSEJOS:

Primero, las redes sociales son básicas. Segundo, hay que tener un equipo. Y tercero, debes conocer tu producto y contar con un taller o con la mano de obra necesaria para producirlo. También es fundamental tener claro quién es tu público objetivo. Si no sabes a quién le quieres vender, será muy difícil construir una marca.

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