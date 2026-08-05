Con apenas 17 años, Yirko Sivirich dejó su natal Ica para perseguir un sueño en Lima: convertirse en diseñador de modas. Para pagar sus estudios trabajó en una reconocida empresa de sastrería, donde aprendió cada etapa del negocio, y más adelante inició su propio emprendimiento confeccionando polos con una pequeña inversión. Sus creaciones han llegado a las pasarelas de Nueva York y París, ha vestido a artistas internacionales y recientemente cumplió uno de sus mayores anhelos al diseñar para la presidenta Keiko Fujimori.

Muchos jóvenes te ven como un referente de la moda. ¿Cuál sería el principal consejo que le darías a un emprendedor que recién empieza?

Les diría que tengan paciencia. Cuando uno recién empieza cree que todo llegará de inmediato, pero el éxito toma tiempo. En mi caso, recién vi los primeros frutos después de un año de trabajo constante.

Saliste adelante porque tus padres no podían pagarte la carrera. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir en ese momento?

Estar lejos de mi familia. Llegué a Lima con 17 años y pasé algunas Navidades solo. Esas experiencias me hicieron más fuerte. Siempre traté de convertir los momentos difíciles en aprendizajes.

LA CUALIDAD QUE DEBE TENER EL DISEÑADOR PERUANO

Además del talento, debe descubrir en qué es realmente bueno y especializarse. Puede ser ropa para hombre, mujer o algún estilo específico. Cuando encuentras tu fortaleza, debes enfocarte al máximo en ella.

¿Qué les dirías a los jóvenes que salen de las escuelas y quieren abrir su propio negocio?

Que empiecen de a pocos. Yo trabajé primero en una gran marca de sastrería, aprendí el negocio y luego empecé confeccionando polos con una inversión pequeña. Incluso si hubiera tenido mucho dinero, no habría empezado con algo enorme. Lo importante es crecer paso a paso y disfrutar el proceso.

Ya eres un diseñador consagrado y has participado en pasarelas de Nueva York, París y otras ciudades. ¿Qué aprecian los extranjeros de las propuestas peruanas?

Nos conocen por la calidad de nuestros materiales, como el algodón peruano, la baby alpaca y nuestra mano de obra. Pero ahora también están descubriendo el producto terminado y el talento de los diseñadores peruanos. Cada vez tenemos más presencia internacional y eso es motivo de orgullo.

En épocas difíciles, ¿quiénes son los principales clientes de tu marca?

Mi cliente más importante es el peruano que vive en el extranjero y extraña su país. Aproximadamente el 70% de mis ventas provienen de ellos. Cada vez que regresan al Perú o cuando sus familiares viajan, buscan llevarse mis prendas.

Yirko tiene una línea inspirada en Perú y también hace uniformes para empresas, vestidos de novias, entre otras prendas. Foto: Mario Zapata.

VISTIÓ A LA PRESIDENTA KEIKO FUJIMORI

Desde que empecé a hacer trajes soñaba con vestir a un presidente. No me considero fujimorista ni antifujimorista; para mí era una meta profesional vestir a un jefe de Estado. Conocí a la presidenta Keiko Fujimori, fue muy amable y considero que esta experiencia representa una vitrina importante para mi carrera. Además, valoro que apueste por marcas y emprendimientos peruanos.

Muchos te conocen por tus polos inspirados en el Perú. ¿Qué otros productos desarrollas?

Hago uniformes corporativos y deportivos. Diseñé más de 20 mil prendas para la delegación peruana en los Juegos Panamericanos de Santiago. También tengo mi línea de pasarela, que funciona como una carta de presentación, mi línea comercial inspirada en el Perú, trajes a medida y vestidos de novia.

¿Es un buen negocio ser diseñador en el Perú?

Sí, siempre que te organices y hagas las cosas con orden. Como cualquier empresa, si le pones alma, corazón y disciplina, puedes tener buenos resultados.

¿Qué artistas han vestido tus prendas?

He vestido a Luis Fonsi, para quien diseñé una casaca de jean con cuero inspirada en Puerto Rico, que usó durante la gira de Despacito, Antonio Banderas, y otros, además de artistas nacionales.

¿Qué significa el fracaso para ti?

Para mí, fracasar es hacer algo solo por dinero y no porque realmente te apasiona. Si haces lo que amas, seas remunerado con un sol o con un millón, ya eres una persona exitosa.

¿Qué haces cuando una colección no tiene la acogida que esperabas?

Trabajo con producciones pequeñas. Si una prenda gusta, fabrico más unidades. De esa manera reduzco riesgos y puedo responder mejor a la demanda.

Cortita

¿Cómo haces para mantener un buen flujo de caja?

Hay que identificar qué productos se venden más y ofrecer distintas opciones sobre esa misma línea. También es importante invertir en publicidad y adaptarse a las redes sociales, porque hoy son la mejor vitrina para mostrar el trabajo.

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