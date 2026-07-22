Ángel Añaños no olvida de dónde viene. Antes de convertir al Grupo AJE en una empresa con presencia en más de 30 países y consolidarse como la cuarta compañía de bebidas del mundo, ayudaba a su familia en las labores del campo y vendía leche y verduras en un pequeño pueblo de Ayacucho. Hoy, convencido de que los grandes negocios nacen de los grandes sueños, impulsa herramientas de inteligencia artificial para apoyar a nuevos emprendedores.

De Ayacucho al mundo: los inicios de Ángel Añaños y AJE

Es una gran satisfacción porque empezamos de cero. Venimos del campo; mi padre era agricultor y mi madre profesora. Cuando era adolescente ayudaba en las labores agrícolas y mi madre me enseñó a vender leche y verduras en San Miguel, un pequeño pueblo de Ayacucho de apenas 1,500 habitantes. Haber nacido allí y ver que hoy estamos presentes en más de 30 países es una satisfacción enorme.

¿Cuál es la mayor lección que le ha dejado este camino?

La lección más importante es que una persona puede cambiarte la vida. En 1992 escuché una conferencia de Miguel Ángel Cornejo sobre el milagro japonés y eso transformó mi manera de pensar. En 1993, cuando recién empezábamos en un local alquilado en Huancayo y prácticamente no teníamos recursos, propuse que AJE sería una de las 20 empresas más importantes del país. Cambiar el chip y la mentalidad te permite soñar en grande. Cuando tienes una visión clara, encuentras la energía necesaria para alcanzar ese objetivo.

Esta es una empresa fundada por sus padres. ¿Cuál fue el mejor consejo que les dejaron?

Más que consejos, nos dejaron el ejemplo. Mi madre era una persona de acción: empezaba un trabajo y todos terminábamos ayudándola. Nos enseñó que las cosas se hacen con esfuerzo y disciplina.

Usted suele decir que el peruano emprende por necesidad. ¿Qué nos falta como país?

Nos falta un poco más de preparación y capacitación. Sin embargo, nada de eso sirve si no tienes una visión. En el Perú muchas personas emprenden por necesidad, pero el primer paso es vencer el miedo. Cuando logras cruzar esa barrera, estás listo para seguir creciendo. Si nunca rompes ese temor, siempre te quedarás pensando en lo que pudiste hacer.

Los tres consejos de Ángel Añaños para emprender con éxito

Primero, hacer lo que amas. Cuando trabajas en algo que realmente te apasiona, no existen horarios ni cansancio. Segundo, tener un sueño muy grande, incluso más grande de lo que imaginas posible. Y tercero, nunca rendirse. La pasión, la perseverancia y la resiliencia son fundamentales. Nosotros enfrentamos grandes batallas con competidores dentro y fuera del país, pero jamás dejamos de luchar.

Ahora han creado a Mirtha, un personaje basado en inteligencia artificial que orienta a los emprendedores. ¿Cómo nació esta idea?

Hace dos años Amazon Web Services (AWS) me invitó a Estados Unidos para conocer las soluciones tecnológicas que estaban desarrollando. En ese momento pensé que sería muy valioso crear una herramienta de inteligencia artificial que ayudara a quienes recién empiezan y también a quienes desean hacer crecer sus empresas. Así nació Mirtha, una asistente capaz de orientar a emprendedores de distintos rubros y responder consultas como si fuera un especialista.

El empresario cuenta que el Emprende Club ayudará a muchos emprendedores que quieren gestionar sus negocios, ya que con la inteligencia artificial podrán mejorar sus procesos. Foto: Julio Reaño.

Emprende Club: la apuesta de AJE para impulsar nuevos negocios

Buscamos orientar y capacitarlos. Ellos pueden consultar cómo generar ingresos adicionales, mejorar su negocio o resolver diferentes problemas empresariales. Además, hemos lanzado un concurso que premiará a los mejores proyectos de Lima y de las principales regiones del país. Queremos impulsar el espíritu emprendedor y devolverle algo al Perú, sin ningún interés político ni económico.

¿Qué nos falta para convertirnos en un Tigre Asiático?

Nos falta seguir preparándonos. Cuando nosotros empezamos no había acceso al crédito, la inflación era altísima y todo se pagaba al contado. A pesar de esas dificultades, seguimos adelante. Hoy existen muchas más oportunidades y casos de éxito que inspiran a los jóvenes. Podemos convertirnos en un importante eje económico de Sudamérica.

Ahora el Grupo AJE tiene presencia en más de 30 países. ¿Qué se viene para ustedes?

La innovación. Estamos desarrollando una bebida única en el mundo que, en lugar de aportar más calorías, ayuda a reducirlas. Está teniendo mucho éxito en Lima y pronto llegará a Ecuador. Queremos seguir haciendo historia en la industria de bebidas.

En el sur del país todavía existe mucha pobreza. ¿Qué se puede hacer para reducirla?

La clave es la educación. Debemos enseñar a los jóvenes sobre economía, emprendimiento y habilidades blandas. La inteligencia artificial también será una herramienta muy importante. Así como alguien cambió mi manera de pensar hace muchos años, me gustaría que esta tecnología transforme la vida de miles de jóvenes.

Cortita

Si tengo una idea de negocio, ¿por dónde debo empezar?

Hoy existen muchas herramientas. Entra a Emprende Club y consulta a Mirtha. Estoy seguro de que encontrarás orientación para cualquier tipo de negocio. Lo más importante es dar el primer paso.

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