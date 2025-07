El diseñador Jorge Luis Salinas, quien creció y se formó en el mundo textil en Gamarra, ahora es un referente de la moda internacional luego de participar en la pasarela más exclusiva de Milán Fashion Week. Ahora prepara una propuesta más cautivadora para volver a dicho evento.

Jorge, ¿qué significa que un gamarrino llegue a Milán Fashion Week?

En verdad no lo veo de ese lado, si soy gamarrino o no, solo que siento es algo que mi madre empezó como diseñadora y yo he continuado. Haber nacido en Gamarra es una escuela adicional, es una enseñanza que la he tenido gratuitamente y lo que he visto de mi familia.

¿De qué manera se te abre las puertas al mundo tras participar en esta importante pasarela?

Las personas que ven los calendarios oficiales se preguntan quién es y por qué está ahí porque no es común y más aún en Europa, ya que se está haciendo difícil estar en Milán y París. Las revistas preguntan quién es Salinas, qué es Gamarra, Lima, y eso sirve de atractivo turístico. Siempre digo que lo mío es contar historias a través de la moda.

JORGE LUIS SALINAS PORQUE CAUTIVÓ EN LA PASARELA DE MILÁN FASHION WEEK

De Italia participaron 3 diseñadores subvencionados, y de afuera fue otra persona y yo. Les gustaron mucho mis tejidos, nadie teje de manera manual, tengo un propósito porque trabajo con mujeres artesanas, con prendas de alta calidad y eso hace la diferencia. En ninguna parte del mundo tejen como en Perú.

¿Cómo resumirías tu participación en la pasarela de Milán Fashion Week?

Muy positiva. La Cámara de Diseñadores Italianos eligen a quienes estarán en el calendario oficial y les gustó mi propuesta. Cuando los editores de revistas ven algo lindo y de calidad, difunden y apoyan. Ahora me alisto con una colección sorprendente para setiembre.

El diseñador siempre apoya a los emprendedores de Gamarra y busca que ellos salgan de su zona de confort para que diseñen prendas propias y exclusivas. Foto: Jesús Saucedo.

Si un joven sueña en ser como tú, ¿por dónde debe empezar?

Yo no trabajé para nadie y debí hacerlo para acortar mis tiempos de aprendizaje. Les aconsejo que hagan una pasantía dentro de una empresa para que aprendan todo el proceso, eso agiliza cuando quieren hacer sus propias colecciones.

JORGE LUIS SALINAS EXPLICA CÓMO APOYA A LOS EMPRENDEDORES DE GAMARRA A CREAR MODA

De que salgan de su zona de confort, haciendo colecciones únicas y exclusivas, y propias para que hagan la diferencia. Hicimos un evento y varios vendieron sus prendas en un par de horas. Lo vamos a replicar en octubre.

¿Cómo está el emporio, hay mejoras?

Cuando camino veo marcas nuevas, hay jóvenes diseñadores que han salido de las universidades y abren sus tiendas, y eso es bueno porque hacen prendas de diseño, porque aquí hay muchas marcas que copian y eso debe cambiar, quisiera que Gamarra sea como Argentina, que ves ropa de diseñadores por todos lados.

¿Se viene alguna colaboración con alguna departamental?

Si en esta semana empezamos a crear para el próximo año para una departamental.

Cuentas que una tienda por departamento vio tus prendas en Chile sin saber que eras tu… ¿Cómo fue?

Tuve una reunión con la gerenta de la departamental y me mostro un folder que le llego de Chile donde tienen las tendencias del próximo año y ahí están mis chompas, blusas que presenté en Milán junto con las prendas de Armani, Ferragamo, y no saben que soy de Perú.

Las prendas tejidas y de alta calidad fueron elogiadas por los europeos en su última presentación en Milán Fashion Week. Foto: Difusión.

¿Qué le falta al Perú para tener presencia en moda Internacional?

Creo que el gobierno debe entrar a tallar ahí y a foguear a los nuevos talentos que conozcan lo que es estar en una pasarela afuera y abrir la mente para crear, el joven podrá entender sobre las tendencias y cómo dirigir su producto para cierto público.

¿Cuáles son los colores que predominan este año?

Para setiembre de este año va el rosa, amarillo mantequilla, celeste bebé el blanco, moca marrón.

DISEÑADOR PERUANO ACONSEJA AL EMPRENDEDOR QUÉ DEBE TENER EN CUENTA ANTES DE CREAR SU MARCA DE ROPA

A quién va dirigido su colección, quién la va a comprar, cotizar bien sus prendas, que sean de muy buena calidad, con buenos acabados y entalles. Si van a usar algodón deben de lavarlo porque el cliente reclama y ahí pierden. Hagan gastos necesarios para poder confeccionar.

