Lesly Salinas y Verónica Vigo son socias y apostaron por la repostería y dejaron sus trabajos estables para hacer realidad su emprendimiento. Empezaron preparando galletitas desde casa y, con perseverancia y creatividad, lograron conquistar a grandes clientes corporativos. Hoy, con Pasión por Endulzar buscan seguir creciendo, fortalecer su comunidad en redes sociales y llegar a más empresas.

Empezaron elaborando productos de repostería en casa y ahora atienden al mundo corporativo. ¿Cuál dirían que es el secreto que ha llevado a su marca a otro nivel?

Verónica: Creo que ha sido la perseverancia que hemos tenido, las ganas de querer superarnos y presentar productos que gusten a los clientes.

¿Qué errores les han servido para mantenerse en el mercado y lograr el éxito que tienen hoy?

Lesly: Uno de los errores fue no saber decir que no. En una ocasión, con el afán de querer atender siempre, aceptamos pedidos que en su momento estuvieron fuera de nuestras posibilidades. Esto provocó que nuestra salud se viera afectada. Ahora somos realistas con nuestra capacidad operativa y, cuando vemos que la situación ya no es manejable, hemos aprendido a decir que no podemos.

Empezaron haciendo galletitas desde casa. ¿Cómo decidieron ingresar al mundo corporativo?

Lesly: Al ver que podíamos manejar clientes que eran familias, quisimos crecer y conocer otro tipo de trabajos, como los de negocios o empresas. Creíamos que sí podíamos manejar las cantidades de productos que se podían elaborar, por eso nos animamos a entrar en este tipo de negocios, donde se trabaja en serie. Hemos aprendido sobre planificación.

La campaña navideña empezó. Foto: Jesús Saucedo.

Hay mucha competencia en este rubro. ¿Qué valor agregado ofrecen?

Verónica: El tema no es el precio, sino la creatividad, ofrecer un acabado bonito y lograr que el producto se distinga del resto.

Dejaron sus trabajos para dedicarse de lleno a este negocio. ¿Fue la mejor decisión?

Lesly: Sí, confirmo que fue una de las mejores decisiones. Ahora queremos que la marca crezca y tenga su propio espacio.

¿Tienen pensado abrir una tienda?

Lesly: Era un proyecto para este año, pero se abrió la posibilidad de incursionar en la creación de contenido para explorar otras oportunidades y lo tomamos como un reto que va encaminándose y que nos permitirá, en el futuro, tener un local.

¿Cómo les ha ido este año?

Lesly: Ha sido un año de mucho trabajo y bastantes retos, buscando oportunidades. No ha sido un año tranquilo ni fácil. Hemos buscado hacer cosas diferenciadas para llegar a nuestros números.

Ya están lanzando sus productos navideños. ¿Qué expectativas tienen sobre la respuesta de los clientes?

Lesly: Este año siento que la Navidad se vino más acelerada y nosotros venimos planificando la campaña desde inicios de octubre. Ya tenemos nuestros productos mapeados. Esta semana estamos trabajando en la edición del catálogo y viendo lo que vamos a preparar para la previa a la Navidad, tanto reels como recetas navideñas, para que los clientes y seguidores tengan material.

Muchas amas de casa se dedican a la repostería. ¿Qué cuidados deben tener al elaborar estos productos?

Verónica: Primero, tener los ingredientes bien pesados, porque en la repostería no se puede calcular al ojo; tienen que ser las cantidades exactas. La limpieza es vital y también es importante conocer bien el horno.

¿Cuál es el producto de mayor demanda?

Lesly: Más que un solo producto, tenemos packs, ya sean de tortas o dulces temáticos.

¿A qué apuntan en los próximos años?

Lesly: Estamos aprendiendo todo lo relacionado con las redes sociales, creciendo como comunidad y buscando más clientes corporativos para crecer en ese nicho.

FLUJO DE CAJA: LA CAJA SE RESPETA

Lesly: Hemos aprendido que la caja se respeta y que el dinero del negocio es para el negocio. El negocio tiene un dinero para invertir y nosotras nos hemos asignado un sueldo. Es un punto que nos ayudó mucho.

¿Qué hacen cuando hay pocas ventas?

Verónica: Hacemos TikToks o reels con recetas y otros contenidos.

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