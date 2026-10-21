Ángel Giraldo convirtió una necesidad personal en un negocio que conquista nuevos mercados. Fue Mister Lima en 2009, y empezó a preparar postres saludables, sin harinas refinadas ni azúcares, para disfrutar mientras entrenaba. Lo que comenzó en su cocina pronto despertó el interés de sus amigos, pero abrirse camino no fue fácil: tuvo que subir a los micros, visitar gimnasios y enfrentar el rechazo de sus primeros clientes. Quebró tres veces, vendió sus pertenencias y volvió a empezar. Hoy, a puertas de cumplir 11 años, Protein Food cuenta con seis tiendas, presencia en el retail de provincias y está en México.

Ángel, ¿cómo identificaste un nicho desatendido en el mercado para las personas que entrenan?

Bueno, empecé el negocio porque entrenaba, gané el Mister Lima en el 2009 y VEÍA opciones para mí que no tuvieran harinas refinadas ni azúcares. Hacía postres para mí y les invitaba a mis amigos y que me hacían pedidos. Empecé con miedo, pero con ganas de llevar un producto novedoso a todo el mundo.

Tienen cerca de cien productos en la carta. Foto: Paloma Del Solar.

DE VENDER EN MICROS A TENER CLIENTES FIELES

Subía a los micros, me iba a los gimnasios, nadie me quería comprar, entonces, tuve que cambiar de estrategia porque el producto no es malo, pero como era muy nuevo, la gente tenía miedo de comprarme porque el tiempo de vida era corto al no tener preservantes. Los dejaba en concesión: lo que vendas, me pagas, y me gané la confianza de los clientes.

¿Qué fue lo más duro al empezar con algo nuevo que no existía en el mercado?

Quebré tres veces y creo que era un mercado tan nuevo que tenía conocimiento de absolutamente nada. Me iba a vender mi ropa al óvalo Gutiérrez porque de alguna manera tenía que sacar dinero, vendí mi tabla de surf, mi bicicleta, mi cámara y volvía a empezar. Me decían que era la peor idea que se me ocurría, pero oídos sordos y adelante.

Hay más personas que optan por lo sano, ¿hacia dónde apuntas?

Nosotros apuntamos no solo a una revolución en la comida saludable, sino llegar a diferentes aspectos, como góndolas de supermercado, ser más accesibles para todos con las máquinas de vending, que son muy novedosas y somos los primeros en el Perú. Apuntamos a llegar a todos lados con diferentes productos para el requerimiento del cliente.

Han ingresado a retail de Lima y provincias con algunos productos. Foto: Paloma Del Solar.

SEIS TIENDAS, EN RETAIL DE PROVINCIAS Y EN MÉXICO

Llegamos por medio de un socio, abrió el negocio, viajamos a México, vimos la tendencia y el mercado.

¿Cómo definirías a tu marca?

Protein Food es lo mismo que hay en todos lados, pero con la diferencia de doble proteína y la mitad de calorías.

Hay más marcas que ofrecen algo similar a la tuya. ¿Cuál es el plus que ofrecen?

El plus que tenemos es la innovación constante, la necesidad de crear nuevos sabores y tendencias, basada en la creatividad y la llegada al público en diferentes tipos de postres.

¿Cuentan con nutricionista para hacer las recetas?

No solo tenemos un equipo de nutrición, también trabajamos de la mano con laboratorios donde mandamos a analizar todos los productos para dar certificado y seguridad de todo lo que vendimos.

¿Qué tal te funciona la comunicación en las redes sociales?

La comunicación se maneja haciendo una planificación general, semanalmente nos reunimos con el equipo para ver tendencias, revisar nuevos productos y lanzamientos y poder generar un contenido que guste al cliente.

¿Qué beneficios tienen sus productos?

Vendemos productos altos en fibra, sin azúcares refinados, con grasas saludables, altos en proteína. Los beneficios que te dan un producto así no solamente es la cantidad de proteínas, sino que puedes comer sin sentimiento de culpa. Los valores nutricionales son los que necesitan un deportista o una persona que quiere cuidarse.

PROTEIN FOOD: CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS

Creo que lo es todo. Diría que es lo más importante que puedas tener porque si no innovas, quiere decir que algo está fallando, la innovación viene de la mano con el conocimiento, el estudio de mercado, crecimiento, con los buenos problemas que va a tener una empresa cuando crece.

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