Lourdes Martínez trabajó por casi 14 años en el mundo corporativo, y tras un diagnóstico oncológico de su mamá la llevó a buscar nuevas formas de cuidarse y terminó convirtiendo una necesidad familiar en una oportunidad de negocio. Así nació Lou Botanicals, una marca peruana de cosmética natural que tiene casi 10 años en el mercado, que hoy utiliza ingredientes vegetales del país, cuenta con tres tiendas propias y está presente en más de 20 puntos de venta, entre ellos Ripley y Mía.

Lou, trabajaste en un broker internacional y lo dejaste para apostarlo todo por tu emprendimiento. ¿Cómo nace la idea de este negocio?

Trabajé en esta empresa casi 14 años. Mi trabajo estaba asociado a la salud y entendí que la prevención era lo más importante para las personas, y no fue hasta que le dieron un diagnóstico oncológico que tomó fuerza en las decisiones. Empezamos a ver que algunos productos tenían ingredientes que, a largo plazo, podían hacer daño. Comenzamos a preparar un producto en casa y los llevábamos a la oficina, y así empezó como jugando.

Lou Botanicals: Es peruana y compite con grandes marcas internacionales

La resiliencia y aprender cómo se emprende en el Perú. Hay distintos modelos de negocio y estamos en una de las categorías más competitivas del planeta, con los más grandes. Creo que nuestro mayor aprendizaje fue aprender de los errores, responder muy rápido y apoyarnos en todo lo que tenemos en el Perú.

¿Hiciste un estudio de mercado antes del lanzamiento?

Ninguno. Empezamos con una suerte de solución para una necesidad de casa. Queríamos encontrar productos que tuvieran ingredientes nutritivos y que estuvieran libres de insumos que puedan hacer daño.

Ahora hay más gente que busca productos para el cuidado personal. Tu marca ha crecido, ¿a qué se debe?

El crecimiento se debe a que no nos dimos por vencidas. Lo que hemos hecho durante este tiempo fue pensar en el consumidor, pensar en nuestro cliente y mejorar siempre los productos. Para competir con los grandes, hay que tener mucho para crear productos maravillosos, cercanía y toda una trayectoria.

Los productos están hechos con insumos vegetales. Foto: Julio Reaño.

Lou Botanicals: De ferias a Ripley, Mia, Falabella

En los últimos nueve años nos hemos venido preparando a nivel de producto, filosofía e ingredientes que utilizamos para competir con los más grandes. La terquedad y el trabajo duro. Ripley conversó con nosotros para evaluar la posibilidad de ingresar y ahora estamos en más de 20 puntos de venta. También estamos en Mia.

Compiten con grandes marcas. ¿Qué ventaja tiene la tuya?

Nuestros productos están hechos con insumos vegetales que tienen mucha tecnología y antioxidantes muy potentes que ayudan a mantener una piel radiante y saludable.

Lou Botanicals: Planes de expansión

Si Dios lo permite, sí. Siempre estamos de la mano con PromPerú, pensando en posibilidades en el extranjero.

¿Con qué insumos trabajas?

Con muchos ingredientes vegetales de grado cosmético, como sacha inchi, aguaje, moringa, tara, matico, lúcuma, sangre de grado, camu camu, noni y aguaymanto y otros insumos.

Este rubro está creciendo. ¿Por dónde debe empezar un emprendedor que quiere incursionar en él?

Debemos buscar esos espacios que todavía no han sido atendidos. Los consumidores tienen necesidades y hay que empezar por ahí. Es importante crecer en comunidad, comunicar, acompañar y entender muy bien qué necesita tu cliente, acompañándolo en cada paso.

¿Qué errores no se deben cometer para no tropezar en el camino?

Debes cometer todos los errores y tratar de corregirlos lo más rápido posible. En el emprendimiento nunca hay una regla que puedas seguir para evitar que te sucedan. Tienes que aprender y tratar de hacer las cosas bien.

¿Cómo llegas a tus clientes?

Hemos llegado a través de las redes sociales: Instagram, TikTok y Facebook. Ahora también enviamos por correo, todos los viernes, una carta bonita. Además, estamos en Ripley y Mia.

Lou Botanicals: Nos da un consejo de qué hacer si tu negocio se estanca, toma nota:

Inspirarnos en lo que hacen los grandes para ver qué están haciendo, encontrar nuestras ventajas comparativas y competitivas, identificar qué nos hace únicos y diferentes, y comunicarlo de manera correcta.

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