Magali Ayesta y Raúl Gomero llevan 14 años apostando por Soñaliere, una marca de pijamas de algodón pima para toda la familia. Empezaron tocando puertas para conseguir clientes mayoristas y aprendieron que competir solo por precio no era el camino. Incluso tuvieron que cambiar el nombre de su marca tras un problema legal, pero aprovecharon el reto para renovarse y mejorar la calidad. Hoy apuestan por las redes sociales, las transmisiones en vivo y la venta directa para llegar a más clientes. Sus productos llegan a todo el Perú y a países como Estados Unidos, México y otros.

¿Qué momento de su historia les demostró que todo el esfuerzo había valido la pena?

Cuando lanzamos la marca, tuvimos que cambiarle el nombre porque lo perdimos ante Indecopi debido a una nulidad de marca. Nos dimos cuenta de que todo había valido la pena cuando comunicamos el cambio y el apoyo de nuestros clientes. Nos fue muy bien y eso nos motivó a hacer crecer la marca, realizar un rebranding, mejorar nuestros procesos y elevar la calidad.

Al inicio tocaban puertas para conseguir clientes mayoristas. ¿Cuál fue el “no” más difícil que recibieron y cómo lo convirtieron en una oportunidad?

Empezamos con los mayoristas, pero ellos buscaban principalmente precios económicos. Esa fue nuestra primera barrera. Hoy, nos especializamos en atender al cliente final a través de las redes sociales, la página web y nuestra tienda. El canal digital nos permitió llegar a más personas.

Son esposos y socios a la vez. ¿Cómo han logrado evitar los conflictos y mantener una relación saludable mientras hacen crecer el negocio?

Al principio fue prueba y error. Cada uno tiene un área especializada, aunque siempre supervisamos lo que ocurre en la empresa. Además, realizamos reuniones de coordinación general para tomar decisiones y establecer las acciones que cada uno ejecutará desde su área.

Tienen 14 años en el mercado. ¿Cómo han innovado para mantenerse vigentes en medio de tanta competencia?

Hemos innovado en toda nuestra línea de producción y trabajamos con algodón pima al 100 %. Siempre comunicamos a nuestros clientes la calidad de las prendas. También hemos innovado en la relación con nuestra comunidad: organizamos para escucharlas, conocer sus necesidades y mejorar nuestros productos.

EL ERROR QUE LES ENSEÑÓ A PRIORIZAR LA CALIDAD DE SUS PIJAMAS DE ALGOGÓN PIMA

Al inicio, lanzamos una línea económica con una textura más parecida al poliéster, pero no funcionó. Desde entonces, no hemos vuelto a hacerlo. Aprendimos que, si un cliente te compra solo por precio, también puede cambiarte por precio. Por eso apostamos por la calidad y por diferenciarnos.

Tienen una tienda física. ¿Han pensado seguir creciendo con más locales?

Sí, lo hemos pensado e incluso hemos elaborado presupuestos para abrir nuevas tiendas. Sin embargo, nuestro crecimiento en redes sociales ha sido potente. La tienda física es un punto donde los clientes pueden conocer y recoger sus productos, lo que también les brinda confianza al comprar.

Este mes lanzaron su colección para Navidad. Foto: Julio Reaño.

¿Cómo se distribuyen sus ventas digitales y la tienda física?

El 70 % de nuestras ventas se realiza a través de las transmisiones en vivo en redes sociales y el 30 % restante es la tienda física.

Ante la llegada del fenómeno de El Niño, ¿cómo se preparan para proteger el negocio?

Estamos implementando una estrategia de control y prudencia con el stock que vamos a producir. También queremos cuidar el endeudamiento para evitar inconvenientes con nuestros proveedores. Este año y el siguiente son atípicos, por lo que debemos ser precavidos con el clima.

¿Cómo les va con la campaña navideña y qué novedades han preparado?

Para esta campaña hemos lanzado nuestra colección navideña, llamada Navidad es para siempre. Tenemos productos desde la talla 2 hasta la talla XL y prendas para distintas necesidades de la temporada. Ofrecemos opciones de manga larga y shorts, y en los primeros días de diciembre lanzaremos nuestra colección de alto verano.

La marca cuenta con una tienda y han decidido crecer exponencialmente en las ventas digitales.

SOÑALIERE: LLEGAN A TODO EL PERÚ Y A OTROS PAÍSES

Realizamos envíos a distintas partes del mundo. Hemos enviado pedidos a Estados Unidos, Argentina, México, Ecuador, Venezuela y Bolivia. También atendemos a clientes de todo el Perú.

¿Qué redes o canales digitales les funcionan mejor para vender?

TikTok y nuestra página web. Realizamos transmisiones en vivo todos los días, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche.

Actualmente, ¿en qué plataformas de comercio electrónico pueden encontrar sus productos?

Estamos presentes en los canales de comercio electrónico de Ripley, Saga Falabella y Mercado Libre.

CONSEJOS PARA EMPRENDER EN EL RUBRO TEXTIL

Primero, debe identificar a qué mercado quiere dirigirse, porque el sector textil tiene distintos segmentos. Una vez que defina dónde quiere posicionarse, debe ofrecer productos de calidad para generar confianza. También es importante cuidar a los proveedores y cumplir con los pagos. El valor de una marca no está solo en el producto, sino en todo lo que hay detrás.

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SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, salud y otros en Trome.com. Curso de herramientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)



