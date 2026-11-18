El cierre de la empresa donde trabajaban los dejó sin empleo, pero también les abrió la puerta para convertirse en empresarios. Daniela Yábar y Nayib Hende decidieron apostar por un producto novedoso que conocieron durante un viaje a México: las paletas rellenas. Sin experiencia en el rubro, empezaron desde cero y en 2017 fundaron Mr. Paleta en Chiclayo. Nayib aprendió a elaborar las recetas y se convirtió en maestro heladero, mientras Daniela se encargó de desarrollar la marca. Hoy tienen ocho puntos de venta, más de 70 colaboradores y nuevos planes de expansión.

MR. PALETA: LO MÁS COMPLICADO AL EMPEZAR

Nayib: Decidimos emprender en un nicho del que no teníamos ni idea. Tuve que llevar un curso y me convertí en maestro heladero para hacer las recetas.

Daniela: No teníamos proveedores ni experiencia. Nayib sabía las recetas y yo ajustar las artes de la marca, no teníamos a quién pedirle consejos. Esos primeros años fueron los más duros.

Se conocieron trabajando en una constructora multinacional. ¿En qué momento nació la inquietud de emprender y dejar la seguridad laboral?

Nayib: La empresa en la que trabajábamos cerró operaciones y nos quedamos desempleados. Vengo de una familia de empresarios y mi papá me dijo que debía hacer mis propios negocios. Coincidió con que Daniela consiguió un trabajo en Piura y yo en Chiclayo. Mi papá me impulsó a emprender y, como jugando, las cosas se fueron dando.

¿Cuál es la estrategia que utilizan para diferenciarse de otras marcas?

Daniela: Hemos sido pioneros en paletas rellenas y ampliamos nuestro portafolio. Nuestro principal diferencial es tener una marca potente. Hace un par de años realizamos un rebranding. También nos diferencia la innovación, hemos invertido en tiendas muy atractivas y somos la única paletería con paletas en forma de tumi, capibara y Papaleta. Incluso, hemos creado el primer helado de King Kong del mundo.

La marca innova constantemente y se adapta a las tendencias del momento.

¿De qué errores aprendieron para sacar adelante la empresa?

Nayib: A veces desarrollas productos pensando que tendrán una buena respuesta, pero la realidad es otra. Determinar bien el portafolio es fundamental para crecer de manera sólida. Aprendimos que es importante entender cada mercado y no dar por sentadas ciertas variables. El emprendimiento también se guía por el olfato, pero debe estar respaldado por datos para evitar equivocaciones al momento de tomar decisiones.

Con la llegada del Papa León XIV, la marca creo la Papaleta.

MR. PALETA: DOS CONSEJOS IMPORTANTES SI APUESTAS POR UN NEGOCIO EN VERANO

Daniela: Que tengan orden en sus negocios. Es fundamental para crecer. Llevar un registro de datos sobre inventarios, ventas, productos y costos es clave porque esa información les servirá a lo largo del tiempo.

Nayib: Que no lo dejen todo a la motivación, sino que apuesten por la constancia. El negocio se vuelve más duro, hay desaciertos y momentos difíciles. Si solo dependes de la motivación, al primer bajón puedes tirar la toalla.

Emprender demanda muchos sacrificios. ¿Cómo logran separar el negocio de la vida personal?

Nayib: La realidad es que no se logra separar todo. Lo importante es establecer responsabilidades claras y mantener una buena comunicación. Conversamos sobre las decisiones, dudas y miedos. Los negocios crecen hasta donde crece la mente de sus fundadores.

Dentro de su portafolio tienen helado de bolas, bites y más.

¿Cómo ha evolucionado la marca desde sus inicios hasta convertirse en una empresa con ocho puntos de venta?

Daniela: Ha sido un crecimiento sostenido y rápido. En 2024 realizamos el rebranding y conseguimos que la marca estuviera más alineada con la visión que teníamos. Ahora contamos con ocho tiendas en Chiclayo y Piura, y planes de seguir expandiéndonos. Empezamos los dos y ahora contamos con 70 personas y un portafolio de bombones, bites, helados de bola y paletas.

RECOMENDACIONES PARA UNA CAJA DE FLUJO SALUDABLE

La clave es tener todo ordenado porque, si no lo tienes, no podrás conseguir datos fidedignos. Es un tema complicado porque las empresas se van complejizando y debes manejar muy bien los costos. Ahora, con la inteligencia artificial, puedes apoyarte mucho más. Sin embargo, debes tener criterio para utilizarla. Es una herramienta que antes no teníamos y que hoy puede ser de gran ayuda.

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