Lucero Chinga convirtió la adversidad en el motor de su emprendimiento. Apenas terminó el colegio, empezó con una imprenta en un pequeño puesto del Mercado Central para ayudar a sus padres, quienes enfermaron de cáncer. Sin ahorros, fue estafada dos veces y estuvo a punto de perderlo todo, pero su hijo recién nacido le dio fuerzas para continuar. Hoy, junto a su pareja y socio, Juan Maturano, han sacado adelante Print Art, que tiene 19 años en el mercado. Cuenta con dos locales, un taller y distribuyen sus productos en Lima y provincias.

Lucero, tus padres enfermaron de cáncer cuando terminabas el colegio y tuviste que emprender para cubrir los gastos. ¿Cómo decides iniciar este negocio?

Me dediqué a trabajar para apoyar a mis padres, que estaban delicados de salud. Vengo de una familia emprendedora, dedicada a la venta de plásticos, pero el dinero no me alcanzaba y la necesidad me motivó a elaborar bolsas personalizadas para los negocios, tarjetas personales y stickers.

Elaboran empaques para todos los rubros. Foto: Jesús Saucedo.

¿Con qué dinero empezaste?

Mi mamá falleció y mi papá batallaba con la enfermedad. No tenía ahorros para empezar, así que tuve que pedir dinero a prestamistas que me cobraban el 20 %, pero sentía que trabajaba para ellos y nunca crecía.

Me comentaste que te estafaron dos veces y lo perdiste todo. ¿Qué te motivó a seguir?

Un taller no me hizo el trabajo y se quedó con el dinero; otro cliente no me pagó y se quedó con la mercadería. Seguí adelante por mi hijo recién nacido, no podía parar. Desde entonces, aprendí a no confiar en la gente. Ahora cuento con un taller propio para supervisar todo el proceso.

DE TENER UN PUESTITO EN EL MERCADO CENTRAL A DOS TIENDAS Y UN TALLER

Hace seis años me retiré del Mercado Central porque se había convertido en mi zona de confort y decidí salir de ahí. Empecé a tocar puertas, buscar clientes y moverme en redes sociales. La pandemia me ayudó mucho porque todos necesitaban empaques, cajas y bolsas para hacer sus envíos, y mi cartera de clientes creció. Ahora tengo una tienda en el Cercado de Lima y otra en San Borja.

La presentación de los empaques en todos los rubros ha ganado protagonismo. ¿Qué clientes han llegado a ti?

Tenemos clientes de todos los rubros: gastronomía, florerías, calzado, chocolaterías, hoteles y más. Hacemos cajas para panetones, canastas, bolsas de regalo y empaques para Costumbres Argentinas y Najar, de Arequipa. Tengo muchos clientes a nivel nacional, a quienes distribuyo mis productos, y también abastecemos a los mercados con empaques genéricos.

Distribuyen a todos los mercados y a clientes de todo el país. Foto: Jesús Saucedo.

¿Cómo te ves en cinco años?

Con sucursales en el interior del país.

Existe mucha competencia en el rubro de las imprentas. ¿Cuál dirías que es el diferencial de tu marca?

Somos muy puntuales, entregamos los pedidos antes del tiempo acordado. Ofrecemos diseños únicos e innovadores, con acabados de calidad y duraderos. Esa ha sido la clave para tener una buena cartera de clientes.

Ahora trabajas con tu novio. ¿Qué tareas se reparten en el negocio?

Juan es comunicador y me ha ayudado mucho con las redes sociales. Hacemos transmisiones en vivo para llegar a más clientes, mostramos nuestro trabajo y el público tiene más confianza al saber que damos la cara. Él se encarga de supervisar el taller y hacer los repartos, mientras que yo cierro los contratos y busco clientes.

¿Qué error no volverías a cometer?

Todos los errores me han servido para aprender y mejorar mi negocio. Hoy superviso cada detalle, desde el diseño hasta la elaboración y entrega de los productos. No me quejo, nos va muy bien.

¿Cuál es la época de mayores ventas?

Desde octubre hasta diciembre. Los negocios piden empaques para los turrones, bolsitas de regalo para las empresas, tarjetas navideñas, cajas de panetones, cajas para canastas, entre otros productos.

PRINT ART: estrategias para fidelizar a los clientes

Hoy en día hay mucha competencia y quien destaca es aquel que crea productos novedosos. Hay que ser creativos, investigar el mercado y, si uno no puede viajar para conocer tendencias, existen plataformas digitales donde puedes encontrar diseños y mucho arte que puedes aplicar. El público no quiere tener lo mismo que su competencia, quiere destacar y ahí debe apuntar. Usen las redes sociales porque todo entra por los ojos y, además, crearán confianza con su audiencia.