César Gonzales soñaba con dedicarse a la cocina, pero no terminó la carrera y se ganaba la vida preparando menús. La pandemia llegó y lo dejó sin dinero, hasta que su familia le prestó cien soles y decidió hacer pollo broaster en casa. El negocio fue un éxito, pero cuando empezaba a levantar vuelo, un incendio destruyó su local y lo perdió todo. Lejos de rendirse, volvió a empezar desde cero. Hoy, tras ganar el concurso Buen Provecho de Yape, Julito’s Broasters es el negocio más famoso de San Juan de Lurigancho.

César Gonzales: así nació Julito’s Brosters en plena pandemia

Porque me enseñó a cocinar mi madre. Siempre he cocinado con amor y tratando de hacer las cosas bien. No soy de reutilizar las cosas y la gente encuentra un producto fresco, porque todo se prepara diariamente.

Me contaste que durante la pandemia no tenías ni un sol para comprarle una galleta a tu hijo. ¿Qué sentías en ese momento?

Me sentía mal porque no tenía ni un sol y tampoco oportunidades. En la pandemia aprendí muchas cosas. Esa lección me ayudó mucho a cambiar mi forma de pensar y de vivir.

¿De dónde crees que nacen tus ganas de ser emprendedor?

Las ganas siempre las tuve, lo que me faltaba era centrarme en las cosas que tenía que hacer. Después de la pandemia dejé el alcohol y ese fue el punto del éxito.

También hacen otros platos contundentes para los amantes del buen comer. Foto: Joel Alonzo.

¿Cuál sería el principal consejo que le darías a alguien que quiere abrir un negocio?

Que se prepare un poco, que invierta su dinero en cursos, en capacitaciones y en manipulación de alimentos, y que luche. Uno, para tener algo, tiene que tener un sueño. Yo empecé con un carrito, luego tuve un segundo local y mi sueño es tener un local propio y arreglarlo lo mejor que se pueda.

Incluso no has terminado tus estudios, ¿cómo has logrado que tu producto se vuelva masivo y les guste a tantas personas?

Comencé vendiendo pollito broaster, por eso me llamo Julito’s Broasters, pero en el transcurso de los días veía que todo el mundo vendía lo mismo y no quería ser uno más. Un profesor me enseñó a hacer el crispy americano. Hice muchas pruebas, quemé máquinas, malogré pollo, busqué sabores y hasta que encontré el punto exacto.

César cuenta que empezó vendiendo pollo junto a su esposa, pero ahora cuenta con 35 colaboradores. Foto: Joel Alonzo.

Julito’s Broasters: El incendio que destruyó su local y lo obligó a empezar de cero

Nunca rendirse. Esta es mi tercera oportunidad, que se la pedí al Señor de los Milagros. Uno no tiene que rendirse cuando te pasa algo. A mí se me quemó el local y me levanté como el ave fénix.

Tienes una clientela fija y sigues creciendo. ¿Cómo ves a la competencia?

Que algún día San Juan de Lurigancho ya no va a comer cualquier KFC ni McDonald’s, va a comer Julito’s Broasters. Eso tenlo por hecho.

Buen Provecho de Yape reconoció el sabor de Julito’s Broster

Estar en el aplicativo de Yape fue lo más importante. Un día estaba en mi almacén y mi hermano me dijo que habían venido de Yape para hablar conmigo. Me metí a la cocina, les preparé el pollo, lomo y otros platos, y se quedaron encantados. Después me llegó el mensaje de que había clasificado. Ahora estoy en el aplicativo de Yape y vienen muchos clientes de diferentes distritos, hasta de otros países.

¿Qué cosas no se deben hacer cuando uno empieza un negocio?

No debes comprarte nada. Hay que comprarle todo al negocio e invertir poco a poco para sacar cosas nuevas, contratar personal, etc.

César comentó que quería diferenciarse de la competencia con productos novedosos. Foto: Joel Alonzo.

¿Cuáles son los planes para tu marca?

La marca ya está registrada. Algún día estaré en un mall y en todo el Perú, y lo voy a lograr.

¿Cómo haces para combinar buenos insumos, calidad y un precio accesible?

Siempre le digo a mis amigos: uno cocina al precio, pero hay que cocinar bien y con buen producto. Si vas a un mercado como: La Parada o Santa Anita vas a encontrar buenas opciones, de calidad y a buen precio.

Julito’s Broaster ganó el concurso Buen Provecho de Yape

Lo que comenzó como un pequeño delivery terminó convirtiéndose en un restaurante, que hoy acaba de ser elegido por votación del público como el ganador de Buen Provecho de Yape en Lima, concurso que busca visibilizar y reconocer a los huariques favoritos de los peruanos. Gracias a ello, César recibió S/10.000 para seguir impulsando su negocio.

El datito

Yape lanzó Buen Provecho, un nuevo espacio gastronómico dentro de la aplicación que funciona como guía para descubrir huariques del país. A través de esta sección, los usuarios podrán conocer 16 huariques de Lima y acceder a información útil para visitarlos, como detalles de su propuesta gastronómica, ubicación, rango de precios y redes sociales.

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