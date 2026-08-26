Carlos Añaños es uno de esos empresarios que decidió mirar al Perú desde sus raíces para proyectarlo al mundo. Con Tiyapuy ha logrado llevar las papas andinas a distintos mercados internacionales, revalorizando el trabajo de los productores. Hoy, con presencia en 18 países, el empresario ayacuchano se mantiene como un referente para quienes buscan emprender con propósito y poner en alto el nombre del país.

Carlos Añaños: ¿qué necesita un emprendedor para iniciar un buen negocio?

Debe analizar bien qué es lo que desea hacer. Ser emprendedor es muy fácil, pero, a la vez, muy difícil, porque hay que ser valiente y resiliente. Siempre recomiendo que emprendan cuando sepan qué es lo que quieren hacer. Los emprendedores tienen que tener una vena de esfuerzo, ser proactivos y chambeadores.

Ha empezado un nuevo gobierno. ¿Qué deberían hacer las autoridades para apoyar a los pequeños negocios?

Primero, entender que el 86% de los empleos que se generan en el Perú vienen de las pequeñas empresas. Si las autoridades entendieran que finalmente quienes dinamizan la economía del país son los pequeños negocios, deberían generar un espacio para cobijar a todos los emprendedores del Perú, necesitamos generar las condiciones para que ellos puedan salir adelante.

La tecnología avanza rápidamente y llega cada vez a más sectores. ¿Qué debemos hacer para mantenernos actualizados?

Siempre digo que hay que actualizarse. La formación es importante porque ahora estamos viviendo un cambio muy grande en el mundo entero: impresión 3D, nanotecnología, biomedicina, entre otros avances. Si nosotros queremos ser competitivos y no nos formamos, perderemos la oportunidad y no vamos a poder capitalizar ese gran espacio que se viene para nosotros y, en especial, para el Perú.

Nuestro país tiene recursos y oportunidades, pero todavía existen pobreza, anemia y desnutrición en la sierra sur. ¿Por qué cree que el Estado todavía no logra llegar adecuadamente?

Creo que los sistemas no están adecuadamente armados. Soy ayacuchano y veo las falencias en temas de anemia, desnutrición, abandono de nuestras infraestructuras. Hay dos temas importantes: hay elefantes blancos que no se terminan y también está la corrupción, que hace que la población no salga adelante.

Cuando los jóvenes se acercan y le piden un consejo, ¿qué les dice?

Que nunca pierdan la esperanza, que no dejen de soñar, que tengan ilusión, fe y pensamientos positivos. Eso es lo más importante para los emprendedores.

Usted continúa preparándose. ¿Qué tan importante es seguir estudiando para un empresario?

Para mí es fundamental. Todos los años voy a un curso en Harvard, donde me formo permanentemente, porque el mundo va a una velocidad hipersónica. Si nosotros, los empresarios, no estamos formados, no sabemos qué pasa en el mundo. ¿Cómo vamos a ser competitivos?

Carlos Añaños: El peor espacio para el desarrollo es el conformismo

La competencia es sana y saludable. No debemos tenerle miedo. Yo lo pongo de una forma positiva: ¿qué sería del Perú si no hubiera competencia en el ámbito culinario? ¿Qué ha generado? Un concepto único que hoy nos hace sentir orgullosos de ser peruanos y ver que compiten sanamente. La competencia nos ayuda a mejorar, a innovar, a ser disruptivos. El peor espacio para el desarrollo es el conformismo.

¿Qué le falta al Perú para seguir creciendo y convertirse en un referente no solo en gastronomía, sino también en otros sectores?

El Perú ya empieza a ser un país agroindustrial, puede ser un país minero y tendría que ser un país turístico. Tenemos que poner en valor muchas cosas que poseemos. Recomiendo que el Perú debería declarar de interés nacional el turismo y la gastronomía, además de apoyar a los emprendedores con leyes claras.

Tiyapuy ya está presente en 18 países. ¿Qué significa para usted haber llevado estos productos peruanos a mercados internacionales?

Estamos en el último país, República Dominicana, donde ya estamos presentes. Esto me da mucha tranquilidad porque estamos nuevamente poniendo en valor nuestras joyas de los Andes, algo que antes no se hacía. Así como este espacio de Tiyapuy, espero que muchos emprendedores desarrollen una infinidad de productos y podamos llevar esa gran riqueza que tiene el Perú al mundo.

Las tres claves de Carlos Añaños para que una empresa tenga éxito

Trabajar duro, tener una idea disruptiva y controlar tus números.

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