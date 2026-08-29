De las pasarelas internacionales a las galerías del emporio comercial de Gamarra. El reconocido diseñador Jorge Luis Salinas, quien ha llevado su talento hasta Milán, se unió nuevamente a emprendedores de la Galería del Jean para presentar una colección exclusiva de prendas de denim que estarán a la venta este sábado 29 de agosto.

Salinas comenta que esta será una edición limitada, y el público encontrará modelos blusas, enterizos, jeans y diferentes prendas confeccionadas en denim, en tallas desde la 26 hasta la 34 para adultos y de la 8 a la 16 para niños.

“Van a comprar algo diseñado que no verán en cualquier lugar. Son prendas especiales, con diseños únicos y una propuesta diferente”, refirió el diseñador.

Moda para transformar los emprendimientos

Para Jorge Luis Salinas, esta colaboración tiene un propósito que va más allá de presentar una colección. Su objetivo es lograr que los emprendedores de la galería comprendan la importancia de incorporar la moda como una herramienta para hacer crecer y diferenciar sus negocios.

Esta es la cuarta edición que el diseñador desarrolla junto a los empresarios de Gamarra. Según contó, en cada nueva experiencia surgen ideas diferentes y los emprendedores se muestran cada vez más comprometidos con realizar un cambio en sus propuestas. Incluso, algunos empresarios han comenzado a contratar diseñadores para desarrollar propuestas distintas y ofrecer prendas que destaquen por su diseño, calidad y confección.

El denim es una tela muy versátil para crear diversos diseños. Foto: Katty Gines.

Denim moderno y diseños únicos

La colección estará protagonizada por el denim, una de las telas más versátiles y populares de la moda. En esta oportunidad, los emprendedores y el diseñador apostaron por materiales ligeros y con stretch, ideales para crear prendas con mejor entalle y comodidad.

“Vamos a presentar blusas, enterizos y diferentes diseños con técnicas de lavado muy modernas. También están llegando telas bordadas muy especiales que podrán ver en los nuevos diseños”, adelantó Salinas.

La venta exclusiva se realizará este sábado 29 de agosto desde las 9 de la mañana en la Galería del Jean de Gamarra. Además de acceder a prendas de edición limitada, los asistentes podrán recibir regalos durante la jornada.

La colección es para hombres, mujeres y niños.

La cuarta edición que impulsa el talento y la innovación en Gamarra

Con esta cuarta colección, Jorge Luis Salinas y los emprendedores buscan demostrar que Gamarra no solo es un espacio de comercio, sino también un lugar donde la creatividad, el diseño y la innovación pueden convertirse en aliados para construir marcas con identidad y conquistar a nuevos clientes.

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