El restaurante Sonia de Chorrillos cumplirá 48 años de historia, una tradición que nació gracias al talento de doña Sonia en la cocina y al trabajo de don Freddy Guardia, un humilde pescador que abastecía el negocio con los productos más frescos del mar. Hoy, a sus 85 años, él sigue activo, preparando su famoso mushame, recitando poemas y recibiendo a los clientes con una sonrisa.

Sonia Guardia, hija de doña Sonia y don Freddy, cuenta que la carta mantiene intacto el espíritu de la cocina tradicional de pescadores. Los clientes pueden disfrutar de clásicos como el mushame de atún, la chita y el lenguado en diferentes presentaciones. A estos platos se han sumado el pescado al sillao, filete a la parmesana, pulpo a la gallega, huatia de pescado y los tradicionales picantes de mariscos y camarones. Los arroces y cebiches también siguen siendo protagonistas.

Cómo el fenómeno de El Niño afecta la pesca y el precio de los productos

Sin embargo, el fenómeno de El Niño ha complicado el abastecimiento. Las aguas calientes han provocado que algunas especies no aparezcan todos los días, por lo que los pescadores deben adaptarse a lo que ofrece el mar en cada jornada. La lisa, charella, bonito y cabrilla se convierten en alternativas cuando escasean especies tradicionales como la chita o el lenguado.

“El mar ofrece diferentes productos y tenemos que adaptarnos. Si un cliente no encuentra su pescado favorito, puede probar un escabeche o un tiradito de bonito. El precio de algunas especies también tiene sus altas y bajas, pero nosotros buscamos mantener los precios de la carta”, relata Sonia.

Otra preocupación no solo es la escasez de algunas especies, sino también el aumento del precio de productos como el limón, la cebolla y otros insumos de la agricultura. A pesar de ello, la familia Guardia cuenta con amigos pescadores y proveedores que los ayudan a conseguir productos frescos y mantener la calidad de sus preparaciones.

El cebiche es uno de los platos clásicos y es el favorito de los turistas y locales. Foto: Mario Zapata.

La receta de don Freddy Guardia para mantenerse activo a sus 85 años

Don Freddy también está pendiente de la decoración del restaurante. Las redes, plomos y canastillas recuerdan su vida como pescador y forman parte de la identidad del local. Mantenerse activo, caminar y consumir pescado casi todos los días, acompañado ocasionalmente de una copa de vino, son parte de su secreto para llegar a los 85 años con la misma energía.

Don Freddy siempre recibe a sus clientes con una sonrisa. Además, se encarga personalmente de mantener la decoración del restaurante, con elementos que evocan su vida de pescador, y deleita a sus amigos con los poemas que escribe y recita con entusiasmo. Foto: Mario Zapata.

En Sonia, la tradición sigue navegando contra las dificultades. Mientras el mar cambie y las especies aparezcan o escaseen, esta familia seguirá buscando alternativas para mantener vivo un sabor que está a punto de cumplir casi medio siglo.

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