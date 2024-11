Hace cinco años entrevistamos al diseñador José Zafra, quien dejó su tierra Guadalupe cuando apenas tenía 15 años para convertirse en un experto de la moda en Lima. Su talento hizo que muchas personalidades de la belleza lo elijan, estuvo en grandes pasarelas del extranjero, Y hoy su nombre suena en todos lados, luego de vestir a la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer.

Empezaste muy joven, ¿cómo resumirías todo lo que has logrado?

Lo resumiría con perseverancia, disciplina, esfuerzo y dedicación, He tenido un nuevo logro, pero al margen de ello, esto es el primer escalón de lo que quiero seguir subiendo.

¿Cuál sería la mayor dificultad para estar en el rubro de la moda?

Más de dificultad es que en el mundo de la moda tienes que estar evolucionando e innovando porque cada año salen nuevos talentos. Hay que experimentar, probar, hoy con telas, tul, en metal, etc.

José Zafra y la Miss Universo Victoria Kjaer

Vas siempre a las pasarelas del extranjero, ¿qué les llama la atención?

Para mí es un halago que les gusta lo que creo, eso me llena de orgullo, siempre trato de diseñar para una mujer elegante, sexy con carácter y decida, y cuando se pone una prenda mía llama la atención porque se siente segura con lo que usa.

En un mundo tan competitivo, ¿Cómo te promocionas?

Como diseñador tienes que estar presente no solamente haciendo colecciones cada año y tener una nueva propuesta, también es marketear tu marca, hoy en día todo es las redes sociales y si no estás ahí no existes para el mundo.

La noticia que la Miss Universo, Victoria Kjaer usó tus prendas dio vuelta al mundo, ¿cómo es que llegas a ella?

La directora de Miss Dinamarca había estudiado mi perfil, yo tenía fotos de algunas reinas anteriores y le gustó mucho los looks, me dijo que el estilo es super elegante, muy femenino, sexy sin caer en lo grotesco y que encajaba con su reina y me quedé sorprendido. Fue una bendición grande el poder no solamente tener una cliente sinó de vestir a las reinas y tener mayor vistosidad para mi país.

Ella es danesa, ¿Qué te comentó del Perú y la moda?

Más que el Perú y la moda, creo que el que tenga mi referente enmarca al Perú, y hoy nos estamos haciendo presentes al mundo.

Tu pasión siempre fue la moda, pero tu papá no quería que sigas esta carrera, pero arriesgaste, ¿qué les aconsejas a los jóvenes?

Cuando salí de casa con 15 años, con un pie afuera pensé en no regresar a casa hasta estudiar diseño de modas para saber si era lo quería o era un capricho. Tenemos que arriesgar tomando un curso o un taller para saber si es una vocación, el hecho que lo hagas con amor y dedicación es el secreto del éxito porque habrá amanecidas, es todo un proceso, todo toma su tiempo, desde los 19 años vengo trabajando en esto, el hecho es saber mantenerse.

¿Dónde se ven tus colecciones?

En todos los medios de social media, en redes sociales, en desfiles de Perú, este año estuve en México y en Nueva York con mis colecciones. Tengo mi boutique en Caminos del Inca y un atelier en Miraflores.

¿Cuáles son las tendencias para el 2025?

Estamos acostumbrados a ver vestidos de transparencias, con full pedrería, poco a poco se opta por traer más tela, viene con fuerza el estilo minimalista, el detalle, la costura y el corte. En cuanto a colores, es una opción libre, puede salir un verde neón, pero si tiene personalidad lo usarás.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Yape: El exitoso aplicativo peruano ya tiene 16 millones de yaperos y con miras de seguir creciendo

FILO: Creador del festival gastronómico tiene en mente llevar estos exitosos eventos con esencia peruana al extranjero

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)