Durante la pandemia entrevistamos a María José de Vetori, una joven dentista que hacía helados en el pequeño taller de su casa, sus contenidos se viralizaron en las redes sociales y ahora tiene tres locales a pedido de sus clientes que la buscan desde el extranjero. La heladería artesanal ‘Raggelato’ se alista para seguir creciendo y para franquiciar la marca.

En la última vez que te entrevisté, llevabas tus helados en los carritos a eventos, ¿por qué crees que tu negocio creció tan rápido?

Más que las redes, ha sido la acogida que tuve con estos carritos con los que hice conocer más mi marca, más empresas querían contratarme, debía dar el siguiente el paso y no ponerme una valla de cerrarme en tener un taller, y se me presentó la oportunidad de abrir una heladería.

¿Por qué crees que les gustan tanto los helados a tus seguidores?

Es por la propuesta en sí, somos una heladería que aparte de los sabores, la presentación es fundamental, es diferente. Nos mantenemos full en redes, la creatividad y la innovación es la clave en el negocio.

Uno debe marcar la diferencia en el mercado, en tu caso, ¿cuál ha sido?

La línea de helados peruanos y la presentación.

¿Es verdad que la gente te pedía un local fijo?

Si querían ir con su familia a disfrutar de un helado, los clientes me lo pedían. Desde que abrí he tenido usuarios fieles que me han comprado desde el día uno.

Se comenta que los emprendedores de helados sufren en la época de invierno, pero en tu caso fue todo lo contrario, te ha ido muy bien, ¿qué crees que te ayudó?

La innovación y la constancia que tengo en las redes sociales, mostrar el producto, hizo que la gente cambie ese chip de que los helados solo se comen en verano, que también puede hacerlo en invierno.

Ahora tienes una empresa consolidada, ¿a qué aspiras?

Abrir más locales, ya nos dimos cuenta que ha sido un éxito, vamos por el tercer local en un año.

¿Has pensado entrar a un retail o a un supermercado?

Si, apuntamos a eso y nos han tocado las puertas para franquiciar en diferentes países, como Panamá, Colombia, México les interesa mucho. Esperamos ordenarse para entrar al tema de las franquicias.

La gente está mal económicamente, ¿eso se siente en las ventas?

No me afectó. Siempre digo que hay que crecer de manera ordenada, la gente piensa que de un día para el otro hice tremenda heladería y no es verdad, emprendí en el 2020 en mi cocina y fui avanzando, apostando por empresas peruanas.

Si te pido definir el proceso en todos estos años, ¿qué me dirías?

Los definiría retador. Cada año se me presentaron obstáculos diferentes para bien y hemos tenido que afrontarlos. En abril conté sobre la línea de helados peruanos y mis ventas se dispararon en todo el invierno.

¿Cuáles son los sabores que más salen?

El suspiro a la limeña, el helado de lotus, chocoteja, fresa, sandía y limón.

¿Cómo van las finanzas?

Cierro el año con más de 20 personas y cada uno tiene su rol, ya no produzco, ahora superviso, estoy enfocada en las redes sociales.

Sus carritos son los más pedidos para los eventos. Foto: Rafael Cornejo.

RAPIDITAS:

CONSEJOS PARA EMPRENDER CON UNA HELADERÍA

Paciencia a todos los obstáculos que se les presente, perseverancia en todo momento, el emprendimiento demuestra de la persona que eres. Esta heladería se hizo con mucho cariño y eso es lo que la marca debe demostrar.

¿Qué tan importante son las redes sociales?

Muy importante, puedes potenciar tu negocio a mil, llegar a más gente, me han visto en el Perú y en el extranjero. Me dicen que planean un viaje y una parada será en mi heladería.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Clóset 911: Comunicadora dejó su trabajo estable para apostar por su negocio de alquiler de vestidos que es todo un éxito

FILO: Creador del festival gastronómico tiene en mente llevar estos exitosos eventos con esencia peruana al extranjero

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)