Hace ocho años nació Yape con el gran desafió de que los peruanos utilicen la billetera digital en vez del efectivo. Hoy son 16 millones de yaperos que no solo hacen pagos, también lo utilizan para realizar múltiples funciones. El CEO de este exitoso App, Raimundo Morales nos cuenta sobre su crecimiento.

Raimundo, ¿cómo resumirías el éxito de este aplicativo?

El principal éxito es que tenemos 16 millones de yaperos en Perú; de los cuales, 13 millones lo usan activamente el aplicativo, para mí es el mayor éxito de que tantos peruanos confían en nosotros para hacer sus pagos y hacer múltiples cosas.

Este aplicativo nació en un laboratorio, estuvo dirigido a universitarios, pero en el camino se dieron cuenta que no tenían cuentas en entidades financieras, ¿Cómo fue el proceso?

Cuando hicimos el primer piloto, se pensó que los universitarios eran el público original fue una prueba que no resultó, ya que no tenían cuentas y no recibían pagos por ese medio. Lo que conseguimos eran jóvenes profesionales que querían hacer pagos digitales y que recibían ingresos en cuentas, el gran desafío de estas billeteras es que el efectivo logre ingresar a la cuenta, fue un proceso de prueba y error, definiendo cuál es el público, y fuimos construyendo el ecosistema, ahora los universitarios usan Yape.

En una conferencia, hablas sobre la resiliencia, pues hubo momentos en que quisieron patear el tablero…

Toda innovación tiene un proceso de mucha ilusión, decepción, pruebas cosas, ajustas, vuelves a salir y creo que el tener esa convicción desde BCP de lanzar ese aplicativo, una solución para ayudar a ganar esta guerra al efectivo fue fundamental. Nos tomó un tiempo entender que funcionaba y que no, encontramos un grupo de usuarios iniciales y esta convicción de continuar creciendo con una mirada de inclusión financiera.

En el tema de los emprendedores y microempresas, ¿cómo ha sido la acogida y cómo una app ayuda a los negocios?

Una de las grandes fortalezas de Yape es que ha ayudado a reemplazar el efectivo. Tenemos cerca de 3 millones de micronegocios que cobran todos los días con Yape, y es porque trajimos una solución. Tienen los mismos beneficios que el efectivo, en el sentido de que es gratis, cobran inmediatamente, no se necesita de presencialidad, es como mandar un WhatsApp y es la seguridad, se acabaron los billetes falsos.

Hoy en día, se ha convertido en algo masivo, están en Bolivia, ¿qué tienen en mente?

Continuar creciendo en Perú con todas las funcionalidades, estamos contentos con la gran acogida; cerca de 5 millones de yaperos recargan todas las semanas, hay pagos de servicios, pero hay un montón de espacio de crecimiento; tanto en pagos como en productos más de tienda y promos. En octubre colocamos más de 600 mil préstamos. En Bolivia hay cerca de 2 millones de yaperos.

El App se ha convertido en el día a día de los peruanos.

En el Perú hay personas que guardan su dinero en casa, ¿qué dirías de eso?

Es una responsabilidad de nosotros como sistema financiero, y como yape continuar dando la confianza de que somos un medio seguro para recibir tus ahorros, cuidar tu dinero, y los riesgos de ahorrar bajo el colchón, nuestra misión es que la gran mayoría de peruanos confíen, es una evolución hacia lo que estamos yendo, reducción a la dependencia del efectivo y convencer de que nos usen.

¿Ustedes visionaban que la gente iba a usar menos cash?

Esa fue la idea del programa, Yape nace como una iniciativa de la guerra al efectivo. Hace ocho años, hicimos un plan y pensamos en lo que sería lo que es hoy, no lo creo, estamos contentos con los resultados. El efectivo sigue siendo el principal medio de pago, y estamos camino a realizar el sueño y hay que continuar.

En nuestra página de Emprende Trome hay jóvenes con ideas muy arriesgadas, ¿Qué consejos les darías?

Si uno quiere hacer un negocio, lo primero es que tengan muy claro, quién va a ser su cliente y qué problema fundamental tu negocio o idea ayudará a resolver, y esa idea tiene que ser cinco veces mejor de lo que existe en el mercado. Cuando encuentran esa idea probar relativamente rápido. Los nuevos negocios no son exitosos, pero es parte del aprendizaje, regresar y volver a tratar.

funcionalidades.

¿Dirías que equivocarse es parte del crecimiento?

Totalmente, es parte del aprendizaje, nosotros en Yape nos hemos equivocado un montón de veces, y lo importante es darte cuenta rápido y poder ajustar y tomar un nuevo rumbo y no apostar la casa en pequeñas ideas muy inciertas porque hay una probabilidad de que falles, hay que tomar riesgos medidos que puedas salir de ahí.

¿Qué pasa cuando yape se cae?

La verdad es que gracias a Dios hacemos todos nuestros esfuerzos para que eso no suceda, trabamos muchísimo con nuestro equipo de tecnología, nuestros socios, es nuestra prioridad. Las pocas veces que ha sucedido hay que resolver el problema lo antes posible en su momento da mucho estrés porque incomodamos a muchas personas. Nos sentimos cómodos con la estabilidad del aplicativo y se ve en la confianza de los yaperos.

Hace poco, hackearon a una entidad financiera, ¿qué tan seguro es el aplicativo?

Hemos invertido en tema de seguridad en Yape para asegurar y minimizar el riesgo de estos problemas, al final, no hay cien por ciento infalible, pero hacemos todo lo posible, de garantizar la seguridad no solo del aplicativo sino también en ayudar al usuario a gestionar de manera segura.

Se viene Apec, ¿qué tan importante es este evento internacional para el país y los peruanos?

Es super importante. Que empresas, gobiernos de múltiples países vengan a tomar decisiones de conectar comercialmente, hacer inversiones nos pone en el centro del universo económico para retomar la senda de crecimiento como país, que vuelvan las inversiones. Y que se impulsen todos los negocios que genera mucho empleo, todo un círculo virtuoso.

RAPIDITAS:

Anécdotas…

Nos hemos convertido en una herramienta del día a día de personas. Hay personas que me paran para decirme que son fan de Yape y otros que nos dan un millón de recomendaciones. Creo que el gran éxito es que nos hemos vuelto en el parte del lenguaje del peruano, yapeame, te yapeo, se convierte en un verbo, y eso nos lleva a mejorar siempre