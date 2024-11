El ayacuchano Carlos Añaños nació con la vena de un emprendedor, pues a sus cortos 8 años puso su pequeña bodeguita en casa. Ha sido obrero y vendedor para conocer todos los procesos de una empresa. Fue fundador de Aje y se retiró, pero decidió volver al mundo de los negocios con Tiyapuy, una marca que pone en valor a las papas nativas que están en Estados Unidos, México, Inglaterra y otros países. Hoy dará una ponencia en la Cumbre Pyme Apec.

Usted dice que para lanzar un negocio hay que conocerlo hasta las tripas, ¿qué significa?

Cuando hablo de conocer hasta las tripas, hablo de mi experiencia, tuve la suerte de empezar desde obrero y de vendedor, he pasado por todos los procesos de la organización. Debemos conocer al detalle, de cómo se produce, cómo se vende… Ya diría mi madre: Cuando tú te levantes temprano, te esfuerces, entiendas a tus compañeros de trabajo, sientas cómo ellos, recién podrás dirigir una compañía.

También afirma que el emprendedor debe ser valiente y atrevido, ¿a qué se refiere?

Cuando quieres hacer cualquier negocio, muchas veces, se pone en riesgo el capital, por eso digo, que hay que ser valiente porque no hay ningún negocio que surja de la noche a la mañana. Trabajé 10 años en Aje sin descanso, se necesita dosis de valentía para poner en juego toda tu inversión.

¿Es necesario tener un gran capital para empezar?

Depende del negocio, yo creo que cada emprendimiento necesita capitales diferentes.

¿Es verdad, que sus primeras máquinas para hacer gaseosas las compró de segunda de un Mcdonald’s?

Teníamos unas máquinas viejitas que las llamábamos Atahualpas. En un viaje a Miami fui a una tienda de remates y encontré unas máquinas negras de una Mac Donalds que había quebrado y las conecté a las que tenían 200 años de antigüedad, y así empezó Aje Group.

Se le han cerrado muchas puertas, han boicoteado sus productos, ¿Qué pasaba cuando las cosas no le salían bien?

Es duro, a veces es frustrante, procesos donde hemos vivido competencia dura y me ha tocado encerrarme en el baño a llorar de impotencia, pero hay que sobreponerse y salir adelante.

¿Qué características debe tener un buen vendedor?

Para mí es la pasión, la habilidad de comunicarse, ganas, conocer el producto, los atributos y una vez con esas condiciones va a vender bien

¿Qué es el fracaso para usted?

El fracaso es el aprendizaje, es la señal donde uno tiene que sentarse y decir, por qué esto me está saliendo mal. No es para tumbarse y dejar abandonado tus sueños. Alguna vez me hicieron una pregunta: ¿cuántas veces fracasó? Y les dije que tenía un doctorado en cometer errores. Cuando creamos Cielo fracasamos seis veces, imagínate si ese fracaso me detiene, no lo intentaba.

Siempre ha sido ahorrador, ¿invierte en máquinas o en viajes?

Toda la vida he sido ahorrador, cuando empecé en Aje, vivía en Huancayo y me iba a Lima para comprar insumos y cuando manejaba llevaba tres pasajeros que me pagaban 10 soles, ya tenía para mi almuerzo y para mi gasolina. La disciplina del ahorro es fundamental.

Hace poco estuvo en Gamarra y se sienten abandonados, ¿qué les diría?

Que no pierdan la esperanza, yo estoy orgulloso de ser peruano, sé que pasamos un momento difícil, es importante no perder la esperanza porque perdemos todo.

Mensaje a una persona que siempre se queja de la vida…

Vivimos en un país en el que hay pocas oportunidades, pero si además somos pesimistas nos va peor. Muchos conocen a Messi, no lo imagino haciendo un gol con pesimismo. Mi madre me decía: el primer ingrediente para ser exitoso es estar estable emocionalmente y querer hacer las cosas, salir del pesimismo porque solo así podrás levantarte temprano con la capacidad de soñar, tener fe y esperanza.

¿Cómo nace Tiyapuy y dónde se vende?

Dejé Aje en el 2017 y luego me enfoqué en la marca Ayacucho. En el 2020, no sabía qué hacer, me encerré en mi escritorio para analizar, y de las crisis nacen oportunidades, las papas nativas son unas joyas por su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes. Los agricultores solo sembraban para su consumo, y las vendían a medio sol el kilo. Están en supermercados, en todos los canales, está en Bolivia, Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos y en Inglaterra.

RAPIDITAS:

Tres tips para empezar un negocio

Tener fe, conocer qué es lo quieres hacer y trabajar durísimo.

