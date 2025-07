La diseñadora Meche Correa es fiel amante de la cultura peruana, y siempre plasma coloridos diseños en sus accesorios y prendas que se lucen en elegantes pasarelas del país y del extranjero. Hace pocos, las redes sociales explotaron con el lanzamiento de las carteras ‘Mercado’ que las hizo junto a su hija, Ali Rapp y ahora las venden a Dubai y toda Europa.

A esta altura de tu vida, ¿qué le dirías a la joven Meche, que tenía 20 y que tenía muchos sueños?

Le diría que tomó una buena decisión porque, en el transcurso de los años y con el amor que siempre puso a su trabajo, era indudable que este era el camino que ella tenía que tomar.

Saliste de abajo y pasaste por miles de cosas, ¿dirías que la pasión es lo que te mueve?

La pasión es lo que me mueve. Soy apasionada en todo lo que hago, lo de crear vino conmigo desde que tengo uso de razón. Y una cosa particular: yo me agenciaba para resolver lo que yo quería, en caso no me lo podían dar, no veía imposibles.

Las puertas se te cerraron muchas veces y no te diste por vencida, ¿qué haces cuando algo no funciona?

Voy a ser sincera, se sufre y duele, pero me sobrepongo, porque estoy convencida de lo que hago y eso me empuja a seguir.

Las bolsas tiene dos versiones: la pequeña y la grande. Foto: Jesús Saucedo.

Tus propuestas son muy valoradas en el extranjero por el tema de la identidad peruana, ¿qué le aconsejarías al emprendedor que empieza en la moda?

Los chicos tienen un mundo por delante, viajarán a Nueva York, París, Londres, a donde quieran, pero los peruanos somos muy afortunados de haber nacido en un país tan rico, con una historia milenaria, y deben caminarlo para que les nazca la inspiración.

Cuando lanzaste estas carteras, ‘Mercado’ recibiste muchas críticas, ¿te afectó?

Soy un ser humano y me choca. Sentía una pena grande de escuchar las expresiones que tenían y eran injustas porque detrás de todo, hay un equipo, esfuerzo, mucho trabajo, horas de creación. Creo que los peruanos deben tratar de mirar lo bueno para construir, ser más generosos y dejar lo negativo de lado. Y a pesar de todo, Ali y yo nos hemos fortalecido y dejamos lo malo de lado.

MECHE CORREA Y LAS CARTERAS MERCADO

¿Cómo nace la idea de crear estos bolsos tan virales ahora?

Fue muy orgánico, estábamos trabajando la colección para Alpaca Fiesta y mi hija Ali, me dijo que necesitaba un accesorio que acompañe su colección, cogió estas bolsas y con mis consejos creó estas carteras que les encantó a todos.

Me dicen que vuelan, ¿es verdad?

Si, todos los días se hacen envíos a Australia, Dubái, Francia, España, van a varios países, y también las piden en Perú.

MECHE CORREA Y LOS RETAILS

Si un retail les piden que hagan una versión un poco más accesible en cuanto al precio, ¿lo harían?

Este es un trabajo a mano, son exclusivos, pero no se dice no cuando hay posibilidad de dar trabajo a más personas y seria lindo.

Las diseñadoras están muy contentas por el éxito que han tenido estos accesorios porque dan trabajo a su equipo que aman el Perú. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué legado quiere dejar Meche Correa?

He dado más de 35 años de vida para demostrar a los peruanos y al mundo entero que nuestro país es increíble. Miro cada cosa que hice y me gusta, porque es nuestro arte hecho por nuestros héroes artesanos y les agradezco porque por ellos existo, sin ellos no sería nada.

¿Cómo resumes esa conexión del mundo y el color?

Vida, satisfacción, alegría, felicidad.

CONSEJOS PARA EMPRENDER EN EL RUBRO TEXTIL

Los emprendedores que quiere abrir un negocio de moda, ¿por dónde deben empezar?

No deben endeudarse, empezar con pocas colecciones de 3 a 5 piezas, que estén bien hechas y con mucho esmero. No corran y suban escalones muy altos porque la caída es dura.

