Hace dos años, entrevistamos a Paola Ardiles de ‘Teen Life’ cuando aún tenía una sola tienda, empezó vendiendo brasieres adhesivos y hoy nos sorprende con su ingreso a cuatro centros comerciales en Lima y provincia, además, de su nueva línea de lencería que tiene gran aceptación en el público femenino. Tiene pensado seguir creciendo en el país y luego apostar por el mercado extranjero.

CRECIMIENTO DE LA MARCA

Paola, ¿cómo se dio el crecimiento de la marca en estos dos años?

Luego de abrir las primeras tiendas vimos la aceptación del público en dos distritos potenciales donde nos pedían mucho las prendas. Ingresamos al Mall de Comas y al de Santa Anita. La línea de brasieres adhesivos tuvo gran aceptación y nos ayudó a expandirnos estos años.

LA PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR FEMENINO

¿Qué buscan las mujeres de hoy?

Nuestros productos van enfocados a dar soluciones en ropa interior femenina, las mujeres de hoy buscan comodidad, realce de manera natural en el busto.

La demanda de la lencería en el mercado peruano ha ido creciendo con el pasar de los años. Foto: Jesús Saucedo.

SU ESTRATEGIA FRENTE A LA COMPETENCIA

¿Cómo haces para atraer a tus clientes con tanta competencia en este rubro?

En redes sociales y de manera presencial. Traemos productos novedosos y que se adapten a los diferentes estereotipos de las mujeres. Hemos ingresado la línea de bodys y que una sola talla se adapte desde una S a una XL, lo mismo pasa en fajas y en los brasieres.

Estás en El Polo, luego en Santa Anita, ¿cómo ha sido la demanda de tu público?

La marca estuvo enfocada al inicio al público A,B, pero vimos la aceptación del público de otros niveles socioeconómicos y edades. Queremos tener puntos de ventas céntricos y expandirnos en provincias, estamos en Trujillo ahora.

Las prendas de lencería están hechas en Perú para atender la demanda de las consumidoras. Foto: Jesús Saucedo.

EL SECRETO DE SU ÉXITO

¿A qué crees que se deba el éxito de tu negocio?

Básicamente nos enfocamos en el servicio al cliente, cuando abrimos en El Polo y en Trujillo, lo que buscábamos era que no sea una tienda que entras compras y te retiras, sino que dejemos una huella en el cliente, nuestras asesoras están capacitadas para explicarles dentro del probador del uso de las prendas.

ERRORES QUE NOS SIRVEN DE LECCIÓN

¿Qué errores te sirvieron para aprender y mejorar?

Nuestros errores fueron administrativos. Cuando emprendes aspiras a crecer continuamente y te concentras mucho en el servicio atención al cliente, marketing y ventas y descuidas la administración.

¿Qué productos tienen más demanda?

Los brasieres adhesivos y la segunda línea que ha tenido bastante aceptación son las de los bodys y lo usan de todas las tallas y les queda lindo.

Los bodys son una línea que ha sido la sensación de la marca y se acaban muy rápido. Foto: Jesús Saucedo.

AUMENTÓ LA DEMANDA DE LENCERÍA

¿Crees que las mujeres peruanas son más atrevidas ahora para seducir a sus parejas?

Si, ahora que me encuentro en el rubro de ropa interior veo la demanda de lencería, hemos hecho una producción nacional de ediciones limitadas. Estamos innovando. La mujer es super atrevida y se ve en la demanda.

Querías abrir en Estados Unidos, ¿Cómo va ese proceso?

Aprendí que cuando uno quiere hacerlo no debe ser de manera alocada, ahora que crecí vi algunas trabas, hay que organizarse mejor, tengo todo el proyecto armado para Estados Unidos, pero quiero estar allá para que funcione.

DE EMPRENDEDORA A EMPRESARIA

Estas en grandes retails, ¿cómo es esta experiencia?

Muy bonito, el primer centro comercial fue complicado porque te topas con empresas con sus procesos y hay que adaptarse, es de mucho trabajo, por eso aconsejo a no lanzarse al inicio con una inversión tan grande, hay que quemar etapas para luego invertir.

La marca está en el Centro Comercial El Polo, Jockey Plaza, Mall Santa Anita y Comas, además de Trujillo y pronto en otras provincias. Foto: Jesús Saucedo.

RAPIDITAS

CONSEJOS PARA ENFRENTAR MOMENTOS DIFÍCILES EN LOS NEGOCIOS

1. Controlar el flujo efectivo. Hay que prever situaciones, no sabemos si nos topemos con otra pandemia, lo que me ayudó es que manteníamos un buen flujo en la empresa que me permitió volver a reinvertir en productos que tenían mucha demanda.

2.- Marcar la diferencia en el servicio porque eso te deja en la mente del consumidor. Hoy en día puedes ver muchas cosas por redes sociales, pero cuando nos acercamos presencialmente en Perú es fatal. Hay que mejorar en servicio y atención al cliente.

3.- Innovar en productos que den soluciones femeninas porque tenemos diferentes necesidades.

