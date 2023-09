Hace 63 años, Don Félix Yong abrió una modesta sanguchería en la esquina de Chancay con Zepita sin imaginar que años más tarde, se convertiría en una cadena. Él partió, pero sus hijos y nietos continúan con el legado. ‘El Chinito’ está activamente en plataformas digitales y hace poco abrieron su local número 12, ingresarán a provincias y ya tienen todo listo para llevar al chicharroncito al extranjero. Vanessa Yong, nieta del creador nos cuenta las nuevas propuestas.

UN ÉXITO ASEGURADO

EL CHINITO ES UNA MARCA RECONOCIDA Y SIGUE ABRIENDO MÁS LOCALES, ¿CUÁL DIRÍAS QUE ES EL SECRETO DEL ÉXITO?

La perseverancia, la calidad de los productos y el servicio. Son más de 63 años en el mercado, no jugamos a la comidita, servimos bien taipá. Hay momentos muy difíciles para la economía, pero el peruano cae bien parado, hemos sido muy creativos y tratamos de innovar para llegar a nuevos paladares.

VANESSA, USTEDES SON LA TERCERA GENERACIÓN, ¿QUÉ APORTES HAN DADO AL NEGOCIO FAMILIAR?

Cuando mi abuelo fallece, se va con un solo local que es el de Chancay con Zepita, al que decimos que es ‘La Catedral’, un local con mucho cariño y amor, pero él vendía de 3 a 4 mil sanguches diarios, no tenía la necesidad de abrir más locales. Luego mi tío Félix, mi papá y mi tía, metían mano al negocio. Empezamos a crecer, abrimos en varios distritos. Hemos puesto la frescura, la innovación en platos sin olvidar la tradición y el legado de mi abuelo.

Chicharrón a lo rico, contundente plato para el almuerzo, una propuesta nueva en la marca. Foto: Alessandro Currarino.

AL PERUANO LE GUSTA COMER RICO, ES EXIGENTE CON LOS SABORES

TU TÍO FÉLIX NOS DIJO QUE AL PERUANO LE GUSTA COMER BIEN Y TAIPÁ, ¿ESTÁS DE ACUERDO?

Cien por ciento de acuerdo, pero al peruano le gusta comer rico y es exigente con los sabores. Le damos cantidad y calidad. Cuando comes un sánguche en El Chinito ya no comes más, estás lleno.

LA COMPETENCIA ES BIENVENIDA

HAY LOCALES QUE ABREN AL COSTADO DE USTEDES, ¿CÓMO HACEN PARA ATRAER A LOS CLIENTES?

La competencia es bienvenida, somos muy respetuosas de ella y sabemos que hay sangucherías que nos copian, no tenemos ningún problema, lo que sí pedimos es respeto con nuestros logos, colores, nombres que están en Indecopi. Atraemos al cliente por el servicio.

Chanchipapa, una opción que a muchos les va a encantar. Foto: Alessandro Currarino.

ESCUCHAN EL BOCA A BOCA DE SUS CLIENTES

¿HACEN UN ESTUDIO DE MERCADO PAR ABRIR RUN NUEVO LOCAL?

Si. El primer estudio que hacemos es lo que la gente nos pide, cuando sacamos en las redes sociales o escuchamos el boca a boca; a veces me dicen: chinita Vane, ¿cuándo abres por San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre y San Borja?

UNA RECETA ESTANDARIZADA

¿CÓMO HACEN PARA QUE LA CALIDAD DEL PRODUCTO NO PIERDA LA CALIDAD?

Tenemos estandarizadas todas las recetas. Es cierto que mucha gente nos dice: chinita Vane en tu local de Chancay es más rico. Y la receta es la misma, ¿cuál es la diferencia? Las experiencias que has vivido en ese local que tiene mucho sentimiento, ahí me vieron crecer mis abuelos y así pasan los clientes.

¿CÓMO SE VEN A FUTURO?

Queremos abrir dos o tres locales más en Lima, pero estamos siendo cautos a raíz de lo que está pasando con el fenómeno del Niño Costero, que no sabemos qué tanto nos va a afectar, pues nos impacta directamente, ya que hacemos la salsa y la chicha morada con el limón y el transporte de los pavos.

La propuesta de los almuerzos ya están listos para ofrecerlas a su comensales. Foto: Alessandro Currarino.

IDEA DE EXPASIÓN

¿INGRESARÁN A PROVINCIAS?

Pensamos en abrir en Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y mucha gente de Huancayo quiere que estemos allá. Tenemos que formar un equipo, ‘porque el ojo del amo engorda al caballo’.

¿QUÉ ES EL CHINITO PARA TI?

Es legado, familia, tradición, amor y pasión por lo que uno hace.

El chicharroncito de El Chinito es un clásico que mantiene la receta del abuelito Félix y sigue calando en los corazones de muchos peruanos. Foto: Alessandro Currarino.

UNA MARCA QUERIDA POR LOS PERUANOS

¿POR QUÉ LA MARCA SE HA CONVERTIDO EN LA PREFERIDA DE LOS PERUANOS?

La gente nos quiere, les gusta ver a mi tío, a mi papá o a mí en los locales, ese ambiente familiar no lo perdemos, a pesar que nos hemos modernizado mantiene esa mística. Contestamos las redes sociales y eso marca mucho, hay cercanía con el cliente y le damos el servicio.

TODO LISTO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

¿HAN PENSADO EN LLEVAR AL CHINITO AL EXTRANJERO?

Si, ya tenemos el registro de las marcas en todo Estados Unidos y ahora entramos a cuatro países más. Primero con el registro de marca, todo de forma legal y ordenada, porque es un crecimiento que se tiene que dar en cualquier momento. El Chinito de exportación y nos vamos con el equipo de acá, pues apuntamos a ciudades donde hay mucho latino.

INNOVACIÓN EN NUEVOS PLATOS

LA CRISIS NOS ESTÁ GOLPEANDO, ¿CÓMO VAN LAS VENTAS?

En este año, las ventas son regulares, se ha sentido el impacto económico, pero ahora más que nunca debemos ponerle más fuerza y te doy la primicia, en el local de Surquillo impulsamos los almuerzos aprovechando nuestras fortalezas con el Sanchipapa (chicharrón, papa amarilla frita), el Chinito a lo rico (chicharrón, arroz, huevo y plátano frito) y el mostrito.

RAPIDITAS

CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES QUE TIENEN UN NEGOCIO

♦Hacer lo que les gusta, pues cuando lo hacen con pasión deja de ser trabajo.

♦Si se caen, el verdadero fracaso es cuando no te levantas. Nos hemos levantado desde la época de los abuelos y hay que encontrar oportunidades en las crisis.

♦Tener muy controlado tu tema de costos, ya que todo se ha disparado y las utilidades se han visto afectadas. Ahora no hay que preguntar qué tanto vendes, porque sí vendemos, sino cómo te está quedando tu utilidad que se ha reducido. No pierdan la calidad de los productos, negocien los precios con sus proveedores.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

El éxito de Yape: equipo peruano tocaba puertas al inicio y ahora cuentan con 13 millones de usuarios

El éxito de ‘Siete Sopas’: La historia de un piurano que se inspiró en la tradición familiar

‘Mad Nails’: La marca de uñas que empezó con una mesita, superó la pandemia, tiene dos locales y busca franquiciar

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)