Karina Chávez es comunicadora y con un espíritu emprendedor, pues a sus cortos 16 años vendía zapatos. Trabajó en una gran empresa donde se especializó en marketing digital. Por cosas de la vida, conoció a una marca de alquiler de vestidos que se vendía y sin pensarlo dos veces la compró. Clóset 911 ya tiene un nombre ganado y aspira crecer a nivel nacional.

Eres comunicadora y siempre tuviste ese bichito de los negocios, ¿de dónde nace esa inclinación?

Mi inspiración es mi papá, es emprendedor de toda la vida, tiene una empresa de repuestos de autos y siempre importa cosas para vender, ve la atención a los clientes y siempre sigo sus pasos para llegar a más.

Por casualidades de la vida pasas llegas a un modelo de negocio que es poco conocido, ¿desde cuándo está y cómo ha ido creciendo?

No era muy conocido, cuando llega alguien por primera vez, pregunta cómo es la modalidad. La demanda ha crecido, ya que muchos eventos se cancelaron, ahora todos van a eventos y para no gastar un dineral, alquilar es una buena opción.

¿Cómo es la modalidad del alquiler?

Nos escriben por Instagram, agendan su cita, se prueban los vestidos que están ordenados por talla y colores. La prenda la enviamos, siguen un link y se recoge el lunes para lavarlo.

Hay personas que quizás no les parezca útil usar un vestido usado, ¿cómo es el cuidado de las prendas?

Toda prenda tiene un ciclo, después de cada alquiler, aquellos vestidos que tienen una ‘yayita’ pasa a remate, hacemos un ‘sale’ donde vienen 300 personas en dos días. También donamos y hacemos un ciclo sostenible.

¿Cuál es el perfil de la gente que usa esta opción?

Son mujeres entre 25 a 40 años que quieren un vestido de alta gama y único. Otra cosa chévere es que el quinto alquiler es gratis, la idea es que sirva como una membresía. El precio es muy competitivo; incluye el envío, ahorran en costurera, en recojo y de lavarlo.

¿De dónde son los vestidos?

La mayoría de vestidos los traigo de Estados Unidos, son pocos de Colombia y Brasil donde hay una tendencia de colores.

¿Cuáles son las épocas de mayor demanda?

Abril es el mejor mes del año, pues baja el sol y se casan en la playa, octubre, noviembre y mitad de diciembre.

¿Cómo resumes todos estos años de tu negocio?

Ha sido muy retador, pero fue la mejor decisión de mi vida, yo tenía un bonito trabajo, pero quería algo mío, aquí no tengo límites.

¿Cuál crees que es lo más difícil al emprender?

Me mudé aquí y la implementación fue costosa, dos meses en rojo. Enero y febrero son meses casi muertos y que no venga gente es desalentador y hay que pagar planillas y servicios, me da miedo, pero el balance de la vida te hace ver que hay momentos no tan bonitos, pero hay que crear formas de oportunidad.

¿Cómo te ves en cinco años?

En un universo más grande, con ternos y prendas para niños, con más zapatos, corbatas, pues es increíble que en estos dos años tengamos 50 mil seguidores. El límite no existe, veo a la marca a nivel nacional.

¿La coyuntura política y social te afecta?

Sí, ha bajado, siempre que hay algo coyuntural y feriado no vamos a alquilar como antes, hay que ‘apechugar’, prever con un colchón económico de soporte para pagar los gastos.

¿Cuáles son los vestidos de más demanda?

Los vestidos princesa que nos son pegaditos.

