Sergio Pérez- Luna estudió en Le Cordon Bleu y empezó haciendo galletas, pero al ver que no se vendía muy bien, decidió preparar cremas de ají que tuvo gran demanda, pero los insumos subieron y el negocio quebró. Como buen emprendedor, nunca tiró la toalla y se reinventó. Creo pancitos rellenos hechos de masa madre que son los favoritos de los clientes. Halma está en cafeterías, aplicativos y ferias corporativas.

Sergio, dices que tu emprendimiento literal, ha sido sangre, sudor y lágrimas, ¿por qué?

El comienzo de nuestro emprendimiento fue algo caótico, empezamos haciendo galletas, pero no pegó. Luego hice ajíes y era un niño muy pequeño. El tema coyuntural hizo que el costo de los insumos subiera demasiado, no era sostenible. Tocamos fondo, y nos tocó reinventarnos con el mundo de la panadería ya cuatro años.

Estudiaste en Le Cordon Bleu y emprendiste, ¿qué consejos les darías a los chicos que cocinan bien, ponen un local y les va mal?

Tengo amigos que decidieron aventurarse, empezar con algo grande con préstamos de la familia o del banco, se lanzaron a la piscina para luego darse cuenta de que no había agua, pues es bastante difícil emprender. Yo tomé otra ruta, empecé de a pocos con una mínima inversión, con cosas básicas. Creo algo por mí y para mí.

Ahora que tu negocio está consolidado, ¿qué errores no deberían cometer los jóvenes?

Yo creo que debemos cometer muchos errores en este camino para aprender. Yo no sería la persona que soy si no hubiera aprendido a solucionar muchos inconvenientes, es un reto salir adelante y saber para qué eres bueno.

Apostaste por la masa madre en tus pancitos Apostar por la masa madre, qué beneficios te dio

Opté por un producto que gusta mucho y la que la gente le tiene cariño, los pancitos de carretera, pero elevé el nivel con la masa madre y ahora es el producto estrella, y los tengo en ocho sabores.

LOS BENEFICIOS DE LOS PANES CON MASA MADRE

¿Qué beneficios tiene la masa madre frente a los panes tradicionales?

La masa madre es maravillosa, tiene probióticos y es muy buena para la microbiota intestinal. Puede durar mucho tiempo.

¿Cuándo te das cuando que tú negocio estaba floreciendo y era rentable?

Cuando me di cuenta que no ya no me faltaba plata cada fin de mes. Mi esposa ve el tema contable y después de mucho trabajo y esfuerzo, dejamos de tener meses en rojo, para estar ahora en verde, pagamos deudas y las cuentas. Estamos orgullosos de todo lo que hicimos.

Si te preguntan algunos estudiantes, ¿qué hiciste para posicionar tu marca, que les dirías?

Fue un trabajo conjunto, tanto físicamente como virtual. Visitar ferias, interactuar con los clientes para que conozcan el producto. Y estar en las redes sociales con promociones, contando de la marca.

Hay mucha competencia, ¿cómo te diferencias?

El producto y el servicio. Puedes tener un producto bueno, pero si atiendes mal al cliente lo pierdes, y viceversa. Soy obsesivo con el control de calidad, entreno a mis vendedoras, cada cliente tiene que irse más contento de lo que vino.

¿El cliente siempre tiene la razón?

Entramos en un debate interesante. Prefiero mil veces a la experiencia del cliente, pero respetos guardan respetos. Por más que ofrecemos un producto, no hacemos un favor a nadie. Tratamos con todo respeto y esperamos recibir lo mismo.

El mercado cambia rápidamente. En el tema de innovación, ¿qué plenas hacer?

Como parte de la innovación hacemos un trabajo digital importantes que nos permite posicionarnos en las redes sociales, tenemos una base de clientes que nos siguen y tenemos un programa de fidelidad.

¿Qué se viene para ti?

Me interesa el tema digital estoy viendo crear una serie a través de reels y un podcast del mundo de la panadería.

CÓMO SABER QUE ESTAS COMIENDO UN BUEN PAN

¿Cómo te das cuenta que estás comiendo un buen pan?

Cada personan tiene un paladar diferente, por la experiencia, la miga es importante porque habla la historia del pan, la costra habla de los procesos de conservación y el horneado. Depende mucho del cliente, para que lo va a utilizar. La gastronomía es una aventura, de averiguar para qué funciona y probarlo.

¿Qué consejos les darías a las personas que quieren emprender desde casa?

Vivimos en un mundo digital, pueden aprender a través de los tutoriales. No tengan miedo al qué dirán, emprendan con lo que más les guste. Empiecen con poco capital y cuando vayan creciendo pueden aumentar la inversión. Hacer el trabajo de hormiga: tocar puertas. Cuando vas creciendo, deberás delegar para que veas otros procesos.

