Emprende Trome cumplió su octavo aniversario y tuvimos una merecida celebración al lado de nuestra comunidad de diferentes ediciones, quienes nos acompañan en cada acontecimiento especial. Esta vez, la cafetería Valentini en Miraflores nos abrió sus puertas para recibir a los emprendedores y pasar una tarde amena.

La página de Emprende Trome nació con la idea de dar visibilidad las grandes historias de peruanos que durante muchos años han sabido hacerle frente a cualquier adversidad. Muchos hermanos provincianos huyeron del terrorismo y llegaron sin nada a la capital para buscar oportunidades. Con trabajo constante y sin descanso lograron hacer empresa.

Gracias emprendedores por inspirarnos cada día. Nosotros seguiremos dándoles nuevos contenidos y grandes noticias para este 2024, que pronto se las haremos saber. Gracias por tanto cariño querida Comunidad Emprende Trome.

1.-JOSÉ DEL CASTILLO (LA RED, ISOLINA Y LAS REYES)

“Son 8 años apoyando al emprendedor, 8 años ayudando a familias a hacer empresas, 8 años dando a conocer emprendimientos, comerciales, lindas historias de gente que quiere salir adelante y la página de Emprende Trome tiene 8 años ayudándolo a lograr sus sueños y hacerlos más conocidos aún. Felicitaciones por estos 8 años, que sean muchos años más y a seguir apoyando e incentivando al emprendedor. Un fuerte abrazo”.

2.-RUBÉN SÁNCHEZ (DIRECTOR DE PASTELERÍA SAN ANTONIO)

“Quiero saludarlos por su octavo aniversario, hemos compartido más de una oportunidad entrevistas, pero sobre todo espacio con ustedes donde me han permitido contar las historias de emprendimientos y empresariado que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia en nuestra compañía. Es para mí un placer mandarles este saludo, sobre todo en el contexto que ustedes son motor de cambio, pero sobre todo incentivo para que más peruanos se animen a hacer empresarios y puedan sacar a su país adelante. Emprende Trome es un espacio que yo valoro además por la energía que transmite y conocimiento que imparte en todos los que desean hacer negocios y sacar adelante a sus familias sea en un contexto donde nuestro país es nuestro principal motivador. Les mando un fuerte abrazo, estoy muy contento por ustedes y sin duda, espero que se cumplan muchos años más”.

3.-MITSUHARU TSUMURA ‘MICHA’ (MAIDO)

“Un fuerte abrazo y felicitaciones a todo el gran equipo y a los lectores de Emprende Trome por estos 8 años, que vengan muchos años más y realmente el trabajo que están haciendo es increíble porque fomentan el emprendimiento, el hacer cosas nuevas, en que la gente se anime y se arriesgue a emprender que es lo que debemos hacer todos los peruanos para que el Perú sea cada vez mas grande. Felicitaciones nuevamente y les deseo muchos años más. Un fuerte abrazo”.

4.-XIMENA RUIZ ROSAS (TOQUE X)

“Quiero mandar un saludo muy afectuoso por sus 8 años apoyando a tantos emprendedores, nosotros, Toque X y yo tuvimos la suerte de estar invitados hace 7 años, cuando tenían apenas un añito, increíble, ¿no? Cómo pasó el tiempo, nosotros hemos cumplido 20 años y tuvimos la suerte de abrir la temporada 2024, muchas gracias, por tanto. Si tienen un sueño, hay que identificarlo y trabajar y trabajar, no parar. Larga vida a Emprende Trome y un abrazo a Katty Gines”.

5.- MIGUEL CASTILLO (LAS CANASTAS)

Katty, felicitaciones por los 8 años de Emprende Trome. Acuérdate de la anécdota cuando conversamos y te dije: ¿por qué no le pones Emprende? ¡Qué lindo recordar esos tiempos! Ponles fecha a tus sueños, no te olvides. ¡Y si yo lo pude hacer, por qué tu no!

6.- MARINA BUSTAMANTE (RENZO COSTA)

“Feliz 8 años Emprende Trome. En estos momentos difíciles que atraviesa el país con la recesión económica, quiero decirles que tengan fuerzas, tengan fe en ustedes mismos, que sigan adelante con disciplina, pasión y sacrificio, momentos difíciles habrá, pero lo más importante es que tengamos fe en lo que vamos a hacer, llevemos nuestro trabajo con disciplina para cumplir nuestros sueños”.

7.- ILEANA TAPIA (SICUREZZA)

“Quiero desearle un feliz aniversario a toda mi familia de Emprende Trome por estos 8 años visibilizando tantos casos de éxito y tantas historias de emprendedores peruanos como la Sicurezza. Desearles todo lo mejor y que sean muchos años más”.

8.- DANIELA AGUIRRE (YANBAL)

Felicitar a Emprende Trome por sus 8 años contando historias para los peruanos. Un consejo para los emprendedores en estos momentos difíciles; controlar los gastos es muy importante buscar siempre nuevas oportunidades, enfocarse mucho en el cliente; qué les genera valor, ver si se puede diversificar las fuentes de ingreso para seguir manteniendo el negocio, ser resilientes y adaptarse a las nuevas oportunidades. ¡Les mando un abrazo enorme!

UN HERMOSO COMPARTIR CON LA COMUNIDAD DE EMPRENDE TROME

El pasado viernes 16 de febrero, algunos emprendedores de la Comunidad Emprende Trome celebraron con nosotros este aniversario.

