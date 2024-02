Cuando apenas tenías 16 años, Marina Bustamante empezó a elaborar correas de cuero a escondidas de su padre, quien quería que estudie, ya que pensaba que una mujer no podría manejar un negocio. Con 51 años en el mercado, Renzo Costa se ha convertido en referente de la moda peruana, tiene 63 puntos de venta, una tienda al sur de Italia y muchos proyectos por venir.

Marina, ¿qué consejos les daría a los emprendedores de hoy?

Identifiquen, qué es lo que les gusta, amen lo que hacen, tengan sueños y procuren que se hagan realidad, pero con sacrificio, esfuerzo y disciplina.

CONSEJOS PARA TIEMPOS DE VACAS FLACAS

Con su empresa pasó por varias crisis; hiperinflación, terrorismo, el fenómeno del Niño y otros, ¿qué hacer en tiempos de las vacas flacas y los ingresos se caen?

No desesperarme, tener paciencia, identificar qué de nuevo puedo hacer, innovarse. De todas las experiencias difíciles se aprende y buscas qué de nuevo puedes fortalecer las partes que estaban fallando, es momento de reflexión cuando hay crisis y buscar las nuevas oportunidades.

Para poder llevar adelante la empresa en sus inicios, tuvo que pedir prestado, ¿qué es lo más complicado al emprender?

Lo más complicado es buscar el nicho, qué lo puedo hacer de todo lo que más me gusta y con qué puedo ser feliz durante toda mi vida. Traté de perfeccionar y de hacer las cosas de manera excelente.

¿Cuándo se dio cuenta que estaba en el camino correcto?

Desde que empecé. Elegí la moda en cuero que era lo más importante de mi vida, desde chica me puse a pensar, retrospectivamente, qué me gustaba, hacer negocio y qué cosa me gustaría, pensé en el olor de cuero porque de niña, mi abuelo fue curtidor artesanal y por eso quise con tanto amor y calidez la historia de mi niñez.

La marca diversificó los productos y han tenido muy buena aceptación por el público peruano. Foto: Hugo Pérez.

Los emprendedores de ahora crean un proyecto y fracasan a corto tiempo, tengo entendido que usted también casi tira la toalla al inicio, ¿qué les recomendarías a los jóvenes que están indecisos?

Decidirse, pensar en qué hacer el resto de su vida, qué les apasiona, cuando encuentras algo que te gusta no sueltas la toalla, hay momentos difíciles que no son eternos y pasan siempre, no tengas miedo porque de las caídas se aprende.

¿Cómo ve a Renzo Costa en 10 años?

Pienso que vamos a seguir creciendo, a expandir nuestras líneas, mejorar cada vez más y apuntamos a internacionalizarnos.

ATRIBUTOS DE LA MARCA

Renzo Costa es una marca consolidada, ¿cuál diría que son sus mejores atributos?

El amor al conocimiento, porque hay un dicho: “Querer es poder” más aprender, estar en constante aprendizaje que te da contenido y fortalecer para seguir adelante y hacer el cambio debido, si lees tienes la carta más amplia para poder defenderte.

Las marcas se cuidan y se protegen porque el mercado va cambiando igual el consumidor, ¿cuál es el principal consejo que le dio a Renzo?

Le sigo dando consejos durante todos los días porque él me los pide y trabajamos de manera conjunta. Le digo a que no se desanime cuando las cosas están difíciles y siga adelante, que tenga fe en el mismo porque tiene mucho tiene muchos conocimientos y talento.

¿Cómo definiría la marca Renzo Costa?

Es una empresa con alma. Creo que la mayor fortaleza es que empezamos de abajo, somos inspiración del público y de los emprendedores.

RAPIDITAS

Qué errores no deben cometer los emprendedores

A empezar a diversificar antes de consolidarse. No tener una marca, es como tu partida de nacimiento con la que vas a identificarse y a diferenciarse de otras empresas y fortalecer. No ser mediocre y buscar siempre la perfección.

