Después de 14 años de conquistar paladares en un pequeño local de Surquillo, Tomás Matsufuji, más conocido como ‘Toshi’, ha dejado su añorado rincón para mudarse a Miraflores. El chef, que se hizo famoso a nivel mundial por su aparición en la serie de Netflix ‘Street Food’, ahora deleita a su fiel clientela local y extranjera en la calle Manuel Bonilla 113, quienes lo siguen a donde vaya.

AL TOKE PEZ Y SU NUEVA PROPUESTA GASTRONÓMICA

Toshi apostó por este nuevo espacio de 42 metros cuadrados, un lugar más amplio que el anterior y estratégicamente ubicado cerca de los bares más reconocidos de Lima y del Parque Kennedy. Este lugar, con gran afluencia de turistas, es ideal para que más gente se pase la voz y saboree sus clásicos: el cebiche, el combinado y la infaltable chicha morada.

Uno de sus platos más pedidos de Al Toke Pez es el combinado. Foto: Katty Gines..

“Hemos abierto el martes 12 de agosto y hemos tenido una gran acogida. Están llegando más turistas por esta zona y el restaurante permite una mayor capacidad de clientes”, detalló el chef. “Seguimos con la misma carta, pero hemos aumentado la cerveza. El horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pronto ofreceremos delivery, que saldrá desde nuestro anterior local, el cual se convertirá en una cocina oculta".

Toshi disfruta cocinar y atender a sus clientes. Foto: Katty Gines.

TOSHI EN LLEGA A LA PANTALLA GIGANTE CON ‘MISTURA’

Toshi participó en la película Mistura como un cocinero japonés.

Toshi no solo es un personaje por su gran sentido del humor y carisma en el mundo gastronómico, también se convirtió en actor en la película Mistura, donde interpretó a Raúl Miyakawa, un cocinero japonés. En el film, tuvo escenas con la actriz mexicana Bárbara Mori y Christian Meier. La película se estrena hoy a nivel nacional.

