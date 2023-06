¿Sabías que una prenda peruana estará en la segunda temporada de la serie más icónica de la moda, “And Just Like That″, el spin-off de “Sex and the City”? Se trata de la marca Balkanica de la diseñadora Tania Jelicic, quién presentó una de sus colecciones en una feria de Miami, en Estados Unidos donde cautivó a los estilistas de esta serie. Con más de 10 años en el mercado, la experta en diseño de modas envía su ropa a Dinamarca, Suecia, México, Emiratos Árabes y otros países.



ID: HEAYsvMG

Título: Trome- Balkanica

Publicidad: Si

Descripción :

Autor:

Tania, entiendo que tienes estudios de arte y otras disciplinas artísticas, ¿cuándo te decides por la moda?

Hice estudios de arte en Suiza, soy madre y tuve una etapa de maternidad larga. Trabajé en el Museo de Arte de Lima y luego laboré en publicidad, modelé, estuve en dirección de arte y vestuario con Preludio, también hice diseño gráfico. Quise unir en una sola voz estas expresiones creativas y artísticas, y como soy peruana con origen croatas, creé Balkanica, una marca relajada que invita a un viaje a un estilo de vida.

¿Cuál fue tu primera colección?

Recuerdo que hice batas de felpa para hombres, dos vestidos, dos shorts, eran prendas que a mí me gustaban y a la gente le empezó a interesar.

Luego de muchos meses de espera, los directores de vestuario de la serie solicitaron las prendas a la marca.

¿En qué te inspiras para diseñar?

En varias cosas, un viaje me puede inspirar, lo que uno vive. Por lo general no veo tendencias, me puede inspirar un hecho personal.

¿Qué es lo más difícil que enfrenta el diseñador peruano al poner un negocio?

Hay varias dificultades. El producto tiene que ser muy bueno, la producción, los costos, los proveedores, a veces no se encuentran los materiales, la gente es incumplida en los talleres. Necesitamos producir a grandes cantidades para exportar.

¿Qué le falta a la moda peruana para ser conocida en el exterior?

La moda peruana está hablando bastante fuerte, pues hay varias vertientes de la moda peruana; hay marcas que usan los tejidos de alpaca, el diseñador de autor que. En general toda Latinoamérica suena afuera y han puesto el ojo a Colombia, Brasil, Argentina, Perú, etc.

¿Qué comentarios has recibido en el extranjero por tu trabajo?

Escucho cosas muy lindas de los clientes. Exporto hace muchos años a Miami, y el kimono de Balkanica es una prenda icónica que a muchos les gusta y a dado vueltas por varios países.

¿A qué crees que se deba el éxito de tu marca en Perú y en otros países?

Siempre hemos trabajado de una forma ordenada, limpia y eso es positivo. El tema de negocio en el exterior llega si uno es constante y organizado en los procesos, los clientes y las tiendas buscan un producto original y un buen servicio.

El Paracas Inti Dress de Balkanica, un diseño lleno de legado cultural y perteneciente a la colección Resort 2023 “Solar.

¿A qué países llega Balkanica?

Llegamos a Estados Unidos, México, República Dominicana, Australia, España, Noruega, Dinamarca, Suecia y hemos ingresado a Emiratos Árabes.

¿Cómo fue que una prenda tuya llegó a la serie Sex and the City?

Participamos en el Swim Week de Miami donde los directores de vestuario de la serie se acercaron al stand y tomaron algunas fotos. Después de unos meses nos solicitaron varias piezas que enviamos a Nueva York y nos sorprendimos al ver la prenda en el trailer.

¿Cuál es la prenda que se verá en la serie?

La actriz Karen Pittman, quien da vida al personaje de Nya Wallace luce el Paracas Inti Dress de Balkanica, un diseño lleno de legado cultural y perteneciente a la colección Resort 2023 “Solar”.

¿Supongo que tus clientas piden ahora este vestido?

Nos hemos preparado para hacer más prendas, pero las clientas que ya lo tenían, empezaron a subir stories con su traje en sus redes sociales.

RAPIDITAS

Qué deben tener en cuenta los jóvenes diseñadores para tener un negocio exitoso

Cuando uno es joven tiene el sueño de tener su propia marca y hacen grandes colecciones; lo cual hace más difícil lograr la calidad y a tener un buen diseño debido a la cantidad de productos. Menos es más.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

La gran historia de éxito del huarique de ‘Los Cuchitos’

La historia de éxito de Worldwide: A los 18 años era ambulante en Gamarra, hoy tiene una tienda y apunta al extranjero

El éxito de Fina Endorfina: Los brownies que nacieron en casa y se posicionaron en el mercado tras viralizarse en Facebook