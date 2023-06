Gabriella Zazzali trabajó en el mundo de los eventos de moda, también emprendió en diferentes negocios, pero no funcionaron, y como ella es de esas mujeres que nunca se dan por vencidas, decidió hacer brownies y fudge en su casa que fueron un exitazo, pues se viralizaron en Facebook y la gente se pasaba la voz. ‘Fina Endorfina’ empezó hace 8 años con el sueño de llevar felicidad a través de un chocolate y ahora cuenta con una tienda para los amantes de los postres.

LA FELICIDAD QUE NACE DE UN CHOCOLATE

Gabriella, creaste esta marca con el sueño de llevar felicidad a las personas a través del chocolate…

El concepto de la marca es sentir felicidad y bienestar al momento de consumir los productos que ofrecemos en Fina Endorfina. Se sabe que cuando uno come chocolate, el cerebro libera la hormona de la felicidad.

Empezaste con este negocio en la cocina de tu casa hace 8 años, ¿cómo te veías posicionada en el mercado?

La idea principal fue tener una marca de regalos y de experiencias; que las personas no solo se lleven un chocolate sino también que venga acompañado con merchandising y otros detalles.

Gabriella revisa al detalle todo el proceso de producción para tener postres exquisitos. Foto: Allergino Quintana.

La pandemia golpeó a muchos negocios de diferentes rubros, ¿cómo veías el panorama en ese entonces?

La pandemia fue terrible porque pensé que en algún lado del mundo se había cerrado el delivery, estuvimos sin trabajar por varios meses, mantuve a mi personal, pero cuando se reactivó todo, afortunadamente, yo contaba con el servicio de reparto, pues así empecé. Ya cuando pasó todo logré abrir mi cafetería.

LOS CONSUMIDORES AMAN LA EXPERIENCIA COMPLETA

¿Por qué crees que a la gente le gustan tanto tus postres, qué los hace especiales?

El concepto de la marca influye en eso, los empaques, las presentaciones les gusta mucho a los clientes, además a esto se le suma la experiencia que vive el público cuando nos visita, la atención, los productos, le metemos punche a todo.

¿Qué lección aprendiste en todos estos años que sacaste adelante tu negocio?

La lección, es que todos los días aprendes algo nuevo. Si uno cree en algo debe ser perseverante hasta el final. Emprender no es nada fácil, hay altos y bajos, y uno tiene que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas por su sueño.

La marca busca ser una alternativa de regalos y detalles para momentos especiales. Foto: Allengino Quintana.

Hay muchas madres de casa que se dedican a la repostería, ¿qué consejos le darías?

Si quieren emprender, hagan lo que más les apasiona, con todas las ganas y confianza en sí mismas.

POSTEAR SUS POSTRES EN FACEBOOK VIRALIZÓ LA MARCA

Empezaste en la cocina de tu casa y te diste a conocer por Facebook, ¿cómo haces para promocionar tu marca ahora?

Empecé haciendo mis brownies, yo misma me iba a imprimir mis stickers, pasé de cocina en cocina, hasta tener mi taller en Lince. Mis amigos me compartían los postres que me compraban y mi marca se viralizó. Ahora me encargo de hacer contenido todos los días para las nuevas redes sociales, a pesar de que el algoritmo de Instagram cambia mucho, pero vamos aprendiendo para poder vender.

¿La crisis afecta tus ventas?

Si afecta, la situación del país es complicada, pero no queda de otra que seguir trabajando muy duro y parejo.

El chocolate es que produce felicidad en las personas. Foto: Allengino Quintana.

RAPIDITAS

Dificultad para emprender

Lo más difícil es el local físico, pues es más complejo. Estuve 7 años trabajando en una cocina oculta.

Errores que te sirvieron de lección para continuar en el mercado

La lección más importante para mí, es no gastar más de lo que tienes.

Metas a corto plazo

Abrir otro punto de venta, estamos viendo qué distrito funcionará mejor.

