Alejandra Cendra es maestra pastelera que heredó el amor por el dulce de su abuelita Consuelo. Empezó con un pequeño local en San Borja que funcionaba, literalmente, en una cochera. Desde ahí, con mucho esfuerzo, también abastecía con sus horneados a importantes cafeterías de Lima. Con el tiempo, abrió un local en Chacarilla y, luego, inauguró un espacio en Miraflores con una temática rosada muy al estilo de Londres. Hoy, con la marca consolidada, su siguiente gran paso es franquiciar.

Ale, conversamos hace ocho años cuando estabas consolidando tu negocio, ¿qué ha cambiado desde ese entonces?

Muchas cosas. Ha cambiado el diseño de la tienda; antes se llamaba ‘Alejandra Cendra’ y ahora es ‘Ale Cendra’. El diseño antes lo hacía yo, pero ahora lo hace una empresa. La carta también ha crecido mucho; no me imaginé que se iba a convertir en una cafetería como esta, porque siempre fue pastelería.

ALE CENDRA DICE QUE LO CLÁSICO NO VA A PASAR DE MODA

El tema de la cafetería ha sido un boom desde hace dos años que empezaron a surgir muchas. Pero pienso que lo clásico no va a pasar de moda. Nuestra pastelería clásica y el diseño estarán presentes para marcar la diferencia y lograr que la gente siempre quiera volver a nosotros.

¿Cuál es la lección que aprendiste durante el desarrollo de tu pastelería en todos estos años?

La pastelería ha ido evolucionando mucho: los diseños, la misma carta... He ido aprendiendo un montón de administración, de personal y de este formato más grande. Porque una cosa es tener una tiendita de 20 metros cuadrados y otra muy diferente es tener una cafetería donde hay tantas cosas que ver. No se puede descuidar nada y es bastante sacrificado. Siempre digo: termino cansada, pero contenta, porque amo lo que hago.

TRES CLAVES PARA HACERLE FRENTE A TANTA COMPETENCIA

La competencia. Empezaron a surgir muchas cafeterías, lo temático se puso de moda y eso fue lo más difícil. Pero lo logramos porque tengo tres puntos a mi favor: primero, un local hermoso, pero a la vez clásico; segundo, un buen servicio (mis chicas siempre están pendientes de las mesas y yo vengo seguido a las tiendas a preguntar a los clientes si todo estuvo bien); y tercero, el producto. No bajamos la calidad.

Las pastelerías se han adaptado a la tendencia y van por lo saludable, ¿cómo es en tu caso?

Tenemos jugos saludables y la tartaleta light. Nos ponemos en el lugar de las personas que quieren cuidarse o que tienen una condición médica, también lo tenemos. Pero todo lo demás es azúcar a la vena (risas).

Cuenta que los peruanos son muy dulceros aman los postres clásicos. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué postres salen más?

Los clásicos. Mi torta húmeda de chocolate, el cheesecake de pistacho que está de moda, los alfajores, el pye de limón, el brownie... Las personas siempre buscan lo clásico, sobre todo el peruano, que es muy tradicional.

Ahora vas a franquiciar, ¿no temes que la calidad se pierda?

Es importante lo que dices, pero la clave está en saber a quién le das la franquicia. Nuestro perfil tendrá en cuenta a personas que sepan de gastronomía y de pastelería, Además, yo estaré muy presente para que no exista ninguna diferencia.

¿Qué consejo le darías a una ama de casa que quiere abrir su propio negocio?

Que se lance si tiene las recetas, porque es feo quedarte con la duda de ‘¿y si lo hubiera hecho?’. Porque no hay peor gestión que la que no se hace.

En el local de Miraflores, la temática es rosada y tiene varios ambientes que pueden reservar para cualquier ocasión. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué necesitan los emprendedores para salir adelante y qué apoyo del Estado?

Cualquier emprendedor debe estar convencido de lo que quiere. Y el gobierno debe apoyar en vez de poner trabas, quizás con ferias —algunas sin costo— para ayudar a posicionarse y que las marcas se hagan más conocidas.

El consumidor ha evolucionado y esto se debe mucho a las redes sociales, ¿cómo lo estás viendo?

Tengo mi community manager, trabajamos muchos videos, fotos y el día a día. Es un trabajo muy orgánico y bonito. Lo lindo es que vienen personas y nos etiquetan constantemente.

Cortitas

¿Cómo tener un flujo de caja saludable? Un buen costo. Costear bien tus recetas y tus procedimientos. También administrar bien, porque la comida es un rubro muy sensible.

¿Por dónde debo empezar para emprender? Empezar de a pocos y dejar que el mismo negocio vaya trayendo una retribución; si no, para aquí. Hay que recuperar lo invertido porque si no, terminas quebrado.

Tres palabras para definir tu marca: Femenina (como tú), cálida, clásica y deliciosa.

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