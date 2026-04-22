De las altas cocinas en Qatar y Perú a la calidez de su hogar, Ana Cuya transformó su trayectoria como chef corporativa en el próspero emprendimiento digital ‘La Roserie’. Motivada por el negocio propio y el cuidado de su perrita ‘Martina’ dejó todo y empezó con su pequeño taller de repostería en su casa. Con tres años en el mercado, su propuesta destaca por una estética impecable que conquista los principales aplicativos de delivery y redes sociales, y pronto tendrá su local físico.

¿Qué fue lo más difícil de adaptar esta mentalidad de la gran cocina a tu negocio propio?

Al empezar a dirigir un negocio, lo más difícil fue reaprender sobre marketing, costos y la gestión de redes sociales. En el mundo digital, me costó mucho desenvolverme porque siempre he sido muy tímida para hablar frente a una cámara.

LA ROSERIE Y SU ESTRATEGÍA PARA FIDELIZAR A SU AUDIENCIA

Estamos utilizando videos, presencia en diferentes aplicativos de delivery y promociones en diversas plataformas digitales.

¿Qué fue lo más frustrante de ese inicio donde tú eres la jefa, la operaria, la vendedora, todo al mismo tiempo?

Uno de los retos más complicados fue buscar proveedores que facilitaran el tema de la gestión del negocio.

¿Hubo algún pedido donde algo salió mal?

Al principio, los postres no eran tan estéticos. Sabía que el sabor era A1 por ser cocinera, pero tuve que redescubrirme personalmente para plasmar eso en los postres y que fueran llamativos.

LA DIFICULTAD QUE LE AYUDÓ A MEJORAR SUS PROCESOS

Creer que por ser chef de profesión ya lo sabía todo. Tuve que “rebobinar” el cerebro para aprender técnica de pastelería, que funciona muy diferente a la cocina salada de línea o parrilla que yo hacía.

¿Qué momento crítico en esos meses te hizo dudar de tu decisión y cómo lograste superarlo?

Las ventas bajas. Ha tocado llorar y frustrarse mucho, pero el emprendedor debe ser resiliente, secarse las lágrimas y seguir posteando y buscando clientes.

Empezó vendiendo alfajores y hoy tiene una gran variedad de postres. Foto: Joel Alonzo.

¿Cuál es el producto de mayor demanda?

Los alfajores de canela son mi “caballito de batalla”. Tenemos 7 sabores distintos que han ido evolucionando con el tiempo.

¿Cuáles son los meses de mayor demanda?

Principalmente en invierno, que es cuando a las personas se les antojan más los dulcecitos.

¿Por dónde empezar o qué deben tener en cuenta las mujeres que quieren emprender?

Capacitarse siempre. El hecho de saber algo no significa que lo harás todo bien al 100%; este mundo está en constante evolución y si te lanzas sin saber, recibirás críticas.

Sus principales clientes llegan de las redes sociales y de los aplicativos. Foto: Joel Alonzo.

LAS CORTITAS

¿Qué hacer en las fechas de ventas bajas?

Toca generar muchas estrategias de venta, hacer más contenidos y transmisiones en vivo (lives).

¿Cómo te diferencias ante tanta competencia?

A través de la estética de los productos; son sumamente llamativos y siempre he pensado que deben verse tan bien como saben.

EL DATITO

¿Qué postres vas a ofrecer para la campaña del Día de la Madre?

Tenemos un alfajor con diseño de flor, mariposas y frutas. También lingotes de carrot cake, crema volteada clásica, pan de arándanos y limón, y la nueva brucelina.

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