Por primera vez, The 50 Best Restaurants llegará a América Latina y tendrá como escenario a Lima. Del 2 al 4 de noviembre, la capital peruana recibirá a alrededor de Mil 200 chefs, periodistas especializados, creadores de contenido, líderes de opinión y representantes de la industria gastronómica de más de 34 países.

La presentación oficial del evento se realizó en Miraflores y reunió a dos de los nombres más reconocidos de la gastronomía peruana: Mitsuharu “Micha” Tsumura y Virgilio Martínez, quienes participaron junto a representantes de la industria nacional y de PROMPERÚ, entidad que impulsa la realización de este encuentro internacional.

La actividad fue liderada por Teresa Mera Gómez, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ.

“Estamos muy emocionados de llevar el evento a Lima y de reunir en esta increíble ciudad a la comunidad gastronómica y de hospitalidad internacional. Con la participación de más de 34 países, será una celebración de alcance verdaderamente global y una oportunidad extraordinaria para mostrar Lima y el Perú al mundo, poniendo en valor su talento gastronómico, sus ingredientes locales y su hospitalidad”, señaló Rikki Tidball, directora general de Eventos de The 50 Best Restaurants.

Lima será escenario de la gastronomía mundial

Durante tres días, la ciudad será escenario de diferentes actividades que buscarán mostrar al mundo la diversidad, los productos, los talentos y la riqueza cultural que hay detrás de la gastronomía peruana.

El programa comenzará el 2 de noviembre con el Almuerzo de Bienvenida, que reunirá a figuras internacionales de la gastronomía y permitirá presentar parte de la propuesta culinaria peruana.

El 3 de noviembre se desarrollará 50 Best Talks, espacio dedicado al intercambio de conocimientos, ideas y tendencias de la gastronomía mundial.

La gran jornada llegará el 4 de noviembre, cuando se realice la recepción y Ceremonia de Premiación de The 50 Best Restaurants 2026 en el Teatro Municipal de Lima. En esta gala se conocerá la esperada lista de los mejores restaurantes del mundo de esta edición.

Pero la agenda no terminará allí. También se desarrollarán los 50 Signature Sessions, experiencias gastronómicas colaborativas que reunirán a chefs internacionales con reconocidos talentos locales.

Además, se entregarán premios especiales como The Sustainable Restaurant Award, One to Watch y The Best Female Chef, reconocimientos que ponen en valor diferentes aspectos de la industria gastronómica internacional.

El Chef Virgilio Martínez estuvo presente en este gran evento. Foto: Promperú.

Micha y Virgilio, presentes en este gran encuentro

La presencia de Micha Tsumura y Virgilio Martínez en la presentación refuerza el protagonismo que ha alcanzado la cocina peruana en el escenario internacional.

Ambos chefs forman parte de una generación que ha llevado la gastronomía peruana a nuevas audiencias y que hoy tiene en Lima el escenario para recibir a importantes representantes de la cocina mundial.

La llegada de The 50 Best también permitirá poner bajo los reflectores no solo a los grandes restaurantes, sino a toda la cadena que hace posible la gastronomía peruana: agricultores, pescadores, ganaderos, productores, cocineros y comunidades de distintas regiones del país.

¿Cuánto dinero moverá el evento?

La realización del encuentro generaría un movimiento económico estimado en US$2 millones en servicios relacionados con alojamiento, alimentación, transporte, producción y entretenimiento.

Según las proyecciones de PROMPERÚ, los asistentes internacionales adquirirían más de 700 pasajes aéreos, mientras que el gasto estimado en ocupación hotelera bordearía los US$400 mil. A ello se suman más de US$300 mil en consumo de alimentos y aproximadamente US$300 mil en servicios de producción contratados a agencias locales.

Este evento atraerá a toda la industria gastronómica.

Perú busca mostrar su gastronomía al mundo

Uno de los principales atractivos de este evento será la enorme exposición internacional que tendrá el Perú.

La plataforma The 50 cuenta con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, 8,8 millones de usuarios anuales en su sitio web y 27 millones de páginas vistas al año, lo que permitirá mostrar la gastronomía peruana ante una audiencia internacional vinculada al turismo gastronómico.

Para PROMPERÚ, la cita representa una oportunidad para mostrar que detrás del reconocimiento internacional de la cocina peruana existe mucho más que restaurantes y chefs: hay territorio, biodiversidad, productos, tradiciones y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Además, de acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 de PROMPERÚ, uno de cada cinco vacacionistas internacionales considera la gastronomía entre sus principales motivaciones para visitar el Perú. Estos viajeros permanecen alrededor de 12 noches en el país y registran un gasto promedio de US$1,647 durante su estadía.

Así, Lima se prepara para recibir en noviembre a una verdadera delegación de la gastronomía mundial. Durante tres días, chefs, empresarios, periodistas y amantes de la cocina tendrán los ojos puestos en el Perú, mientras la capital buscará mostrar por qué su gastronomía se ha convertido en uno de los principales motivos para visitar el país.

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