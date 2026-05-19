Marcelina Rojas Meza (69) es una artesana de la región de Pasco, quien hace poco se convirtió en una de los adultos mayores que logró culminar el curso de alfabetización digital que otorga el programa social ‘Pensión 65’ (adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) , y ahora podrá estudiar una carrera técnica, la cual le permitirá seguir creciendo, y poder apoyar más a su familia.

Fueron 6 meses en los que Marcelina dedicó su tiempo y empeño a este curso, el cual es impulsado por el Midis, en conjunto con la Fundación Dispurse y la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión (Pasco). Tras culminar la etapa escolar, ella reveló emocionada que el siguiente paso es llevar una carrera técnica.

“ Mi sueño es estudiar computación en un Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) . Me gustó usar la tablet y quiero seguir aprendiendo. Ahora puedo comunicarme por WhatsApp con mis hijos y nietos, y eso me hace muy feliz”, dijo muy emocionada en su ceremonia de graduación.

Ella reveló que no pudo culminar el colegio, debido a la falta de oportunidades y los pocos recursos que hubo en esta región, por lo que se mostró agradecida con lo obtenido, gracias a ‘Pensión 65’.

Marcelina Rojas Meza durante su graduación.

“Eran otros tiempos; mis padres solo matricularon a mis hermanos. Sin embargo, puse todo mi empeño para demostrar lo que podía lograr ”, dijo muy contenta tras recibir su diploma.

Como parte del proceso, la usuaria del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se incorporó, junto con ocho adultos mayores más, a un curso de alfabetización digital que combinó el aprendizaje tradicional con herramientas tecnológicas. Mediante el uso de tablets y la aplicación Focus de Dispurse, los participantes fortalecieron sus habilidades de lectura, escritura y cálculo de manera didáctica e inclusiva.

Marcelina Rojas Meza muestra los resultados de su aprendizaje, usando la tablet con la que llevó el curso.