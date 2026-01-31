Karen Giovanna Paniagua Moreno es la tiktoker de 27 años y modelo de Onlyfans que causó revuelo cuando anunció su candidatura a diputada por Avanza País. Fue dejada de lado a última hora, pero señala que no se rinde y buscará ser presidenta del Perú.

¿A qué te dedicas?

Soy creadora de contenido cultural.

¿Además de contenido para adultos, también haces contenido cultural?

Sobre el contenido en Onlyfans, es algo que ya lo estoy cerrando . Cuando digo que soy creadora de contenido, hablo de contenido de viajes, de turismo.

¿Qué canales tienes?

En TikTok tengo un canal con casi 700 mil seguidores , donde doy consejos de amor y desamor a hombres.

¿Solo en TikTok?

En YouTube tengo un canal de casi 130 mil seguidores . También doy consejos.

¿Se gana bien en Onlyfans?

El primer año, en 2022, fueron más de 20 mil dólares por mes . Ahora bajó un poco, porque hay suscriptores que dejan de seguirte.

¿Por qué lo dejas si ganas tan bien?

Gracias a Onlyfans he podido abrir dos restaurantes y hacer ayuda social . Pero cuando se me presentó la posibilidad de postular como diputada, eso hizo un cambio en mí. Uno tiene que priorizar ciertas cosas, como el sentir que creces como persona.

¿Qué tipo de contenido muestras allí?

Fue como una ventana para posar en bikini, o hacer un contenido un poco más sexy o erótico. Nunca llegué a hacer pornografía .

¿Eso te permitió convertirte en empresaria?

La primera inversión grande que hice fue un negocio de máquinas expendedoras. Compré como 50 máquinas .

¿Tienes más negocios?

Dos restaurantes, se llaman ‘Restaurante Karen Paniagua’ . Empezaron como pastelería, el primero lo abrí en Miraflores, pero ahora está en Surco, en Guardia Civil Norte 515. La más grande está en Chorrillos, en la avenida Alameda Los Cedros 253. Tenía uno más en Surco, pero lo cerré.

¿Estás tratando de hacer una franquicia?

Sí. Uno de mis objetivos a mediano plazo es abrir al menos 10 locales .

¿Cocinas?

Sí, cocino bien. Me gusta hacer postres también.

Háblanos de tu familia.

Tengo dos hermanitos varones. Nos amamos.

¿Qué les pareció a tus padres que estés en Onlyfans?

No estuvieron de acuerdo, y no les va a gustar nunca la idea, pero siempre han estado conmigo .

KAREN PANIAGUA SOLTERA

¿Estás en una relación?

No. Estoy soltera, no tengo una relación hace muchos años .

¿Crees que es por tus contenidos eróticos?

No, porque he conocido chicos que han querido tener una relación seria conmigo. Si no se dio es porque no me sentí segura.

¿Futbolistas también se te han acercado?

Sí. No podría dar nombres. Pero sí hubo propuestas de ser novia, no de algo casual .

¿Algún suscriptor ha intentado conquistarte?

Por el día de los enamorados me envían rosas, chocolates. Es bonito.

¿El hombre ideal?

Trabajador, bueno, que respete a todos por igual. Tiene que entender quién es y quién fue Karen Paniagua . Que me respete y ame.

¿Billetera mata galán?

No me importa la billetera. Me interesa que sea trabajador, bueno y que me ame. Me puede gustar un hombre bajito, alto, gordito, flaquito .

¿No cierras las puertas al amor?

Me gustaría enamorarme, tener una familia, ser mamá . Se lo dejo a Dios.

KAREN PANIAGUA Y AVANZA PAÍS

¿Cómo fuiste candidata de Avanza País?

Un alto directivo de Avanza País me hizo la propuesta. Fue de manera personal.

¿Cuándo ocurrió eso?

Como a inicios del 2025. Me dijo que me conocía ‘de las redes sociales’. Dije que no, pero insistió varios meses . En octubre acepto. Me dicen que entro como invitada con el número 13.

¿Por qué pagaste 5 mil 350 soles?

Porque sentí que era una especie de inscripción.

¿La persona que te contactó te dijo eso?

No recuerdo las palabras exactas, pero lo tomé así, yo sentí que era el cobro de una inscripción. Me dijeron que era una UIT .

¿Te devolvieron ese dinero?

Sí. Luego del programa de Beto Ortiz. Ese día llamaron de madrugada .

¿Pasó algo para que te sacaran de la lista?

Entre el 15 o 16 de diciembre iban a hacer una reunión entre los candidatos a diputados y senadores. Yo estaba de viaje en Londres con mi mamá, y avisé que no podía asistir. Nunca se me pasó por la cabeza que no iba a postular, ellos me buscaron. El 22 llego a Lima, y el 23, que se cierran las listas, me llaman a decirme que no iba a estar, que hubo problemas internos en el partido .

¿Faltabas mucho?

Solo fueron dos reuniones. Pero sabía que no le caía bien a gente del partido.

¿No te llamaron cuando eligieron a José Williams como candidato?

Les dije que podía apoyarlo, subir videos a mis redes, explicando por qué votar por él. No recibí respuesta .

¿Cerraste las puertas a la política?

No. Para mí no es una pausa ni un freno. Me estoy preparando, por eso voy a estudiar dos carreras.

¿A qué cargo aspiras?

Me gustaría ser presidenta del Perú .

¿Vas a buscar partidos?

No lo sé, también he pensado en crear mi propio partido. Con gente que ame al Perú .

¿Cómo te vas a preparar?

Estoy matriculada para estudiar derecho y ciencias políticas. En una universidad de Europa, estudiaré Ciencias Políticas, de forma virtual. También estudiaré derecho, de forma virtual, en la UPN.

¿Tienes más estudios?

Estudié en ESAN psicología organizacional, pero no lo llegué a terminar. También estudié administración en la UPC, pero tampoco pude llegar a terminarlo, por un tema de tiempo, aunque lo que estudié me ayudó para administrar mis restaurantes.

