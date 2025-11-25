El Black Friday se consolida año tras año como la fecha cúspide de ventas. Para miles de pequeños negocios, esta jornada no solo representa una oportunidad de ingresos, sino una prueba de fuego para su logística. Hoy en día, la mayoría de las Pymes operan en múltiples canales, y el verdadero desafío ya no es solo vender, sino mantener el inventario en un equilibrio perfecto.

En medio de una demanda acelerada, el caos de stock es el enemigo número uno. La integración y centralización de la gestión de inventario ha dejado de ser una simple recomendación para convertirse en una necesidad crítica. Esto es crucial para evitar quiebres de stock, duplicidades de pedidos o la temida confusión que puede arruinar una venta en plena campaña.

Black Friday: El Comprador llega más informado a este evento

Según el Consumer Holiday Shopping Report 2025 de Accenture, el consumidor llega a esta campaña más informado y más exigente que nunca:

Más del 76% se siente abrumado por la cantidad de opciones disponibles.

por la cantidad de opciones disponibles. El 87% planea gastar lo mismo o más que el año anterior.

que el año anterior. Un impactante 66% ha utilizado Inteligencia Artificial generativa en los últimos tres meses, lo que significa que esperan transparencia, respuestas claras y disponibilidad confirmada de los productos.

Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú comenta que los compradores de hoy llegan al Black Friday mejor informados, pero también más exigentes. La experiencia, la transparencia en los precios y la facilidad para encontrar lo que buscan son factores decisivos. Las pymes que simplifiquen la elección del consumidor y aseguren disponibilidad mediante una gestión integrada del inventario estarán mejor posicionadas para capitalizar esta campaña.

Frente a este escenario, la clave para las Pymes es la anticipación y la organización. No se trata solo de vender más, sino de hacerlo con una logística que permita ofrecer una experiencia sin fricciones, humana y ágil.

Black Friday: Consejos claves para una campaña exitosa

Centraliza la Gestión de Stock: Implementa o utiliza una herramienta que integre tu inventario en todos tus puntos de venta (tienda física, web y marketplaces). Esto es vital para evitar duplicidades, confusiones o la temida venta de un producto agotado. Revisa el Histórico de Ventas: Analiza qué productos tuvieron la mayor salida en las campañas de Black Friday anteriores. Esta información te permitirá enfocar tus esfuerzos de stock y promoción en lo que sabes que se venderá. Prioriza la Transparencia: Dada la alta exigencia del consumidor (el 66% usa IA para informarse), asegúrate de que tus precios, disponibilidad y plazos de entrega sean cristalinos y fáciles de encontrar. Prepárate para la Exigencia: Reconoce que el consumidor llega más informado. Tu plataforma debe ofrecer respuestas claras y rápidas, desde recomendaciones personalizadas hasta la confirmación de llegada del producto. Simplifica la Elección: El 76% de los clientes se siente abrumado por las opciones. Diseña tus ofertas para simplificar su decisión de compra, destacando promociones claras y limitando la sobrecarga de productos. Sé Ágil y Organizado: Asegúrate de que tu equipo esté listo para responder a cambios de último minuto y que la logística de empaque y envío esté pre-ordenada. La rapidez en la respuesta y la organización interna marcan la diferencia.

