Las campañas de alta demanda, como el Cyber Wow, Fiestas Patrias o la campaña navideña, son las fechas de oro para los emprendedores peruanos. Sin embargo, tener el stock lleno y buenas ofertas no sirve de nada si tu cliente se traba a la hora de pagar.

POR QUÉ ABANDONAN EL CARRITO DE COMPRAS

Según datos del Baymard Institute, cerca del 70% de los carritos de compra virtuales son abandonados antes de concretar el pago, muchas veces por culpa de plataformas confusas.

Para evitar que tu negocio pierda estas oportunidades, Carolina Cabello, Head de Mercado Pago Perú, advierte que una experiencia de pago fluida es vital para cerrar la venta con éxito.

CONSEJOS PARA LOGRAR QUE TU CLIENTE HAGA LA COMPRA

Para que tu negocio no se quede atrás en este pico de ventas de julio de 2026, toma nota de estas recomendaciones estratégicas:

1. Abre el abanico de opciones:

No te limites. Ofrece tarjetas de crédito, débito, transferencias y billeteras digitales. Si el cliente no ve su opción favorita, se va con la competencia.

2. Estudia tus números:

Revisa en qué horarios vendes más y qué medios prefiere tu público para optimizar el proceso.

3. Menos es más (Simplifica):

No pidas datos innecesarios al momento de cobrar. El comprador de hoy busca velocidad.

4. Invierte en una pasarela robusta:

Asegúrate de trabajar con aliados tecnológicos que aguanten el tráfico pesado sin caerse.

5. Transmite seguridad:

Un entorno transparente y confiable le da la tranquilidad al cliente de que sus datos están a salvo.