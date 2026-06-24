Las campañas por Fiestas Patrias representan una de las mejores oportunidades de venta para miles de emprendedores. Con el aumento del consumo, contar con capital de trabajo puede ser clave para abastecer el negocio, renovar inventarios y responder a una mayor demanda de clientes.

En ese contexto, la financiera proyecta desembolsar S/ 3,474 millones en financiamiento durante su campaña de medio año “Los Tigres de las Oportunidades”, lo que representa un crecimiento del 17 % respecto al mismo periodo del 2025. La entidad estima realizar más de 350 mil operaciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas (mypes) en una de las temporadas comerciales más importantes del año.

De esta forma, la nota inicia con un enfoque de servicio para el emprendedor y recién después incorpora los datos y el anuncio de la financiera, logrando un tono más periodístico y menos publicitario.

Según explicó Santiago Gazzo, gerente de Productos del Activo de Mibanco, muchos emprendedores necesitan acceder a financiamiento de manera rápida para aprovechar oportunidades comerciales que aparecen en temporadas de alta demanda.

“Los emprendedores no esperan a que pase la oportunidad: actúan en el momento. Por eso, contar con una línea de crédito les permite decidir cuándo, cuánto y cómo financiarse, con la flexibilidad que exige el día a día de sus negocios”, señaló.

Crecen las líneas de crédito

Uno de los productos que tendrá mayor impulso será la Línea de Crédito. Mibanco proyecta colocar S/ 1,400 millones mediante este mecanismo, un incremento del 32% frente al mismo periodo del año anterior.

A diferencia de un préstamo tradicional, este producto permite disponer del dinero cuando el negocio lo necesite, sin realizar nuevamente todo el proceso de evaluación, facilitando la compra de mercadería, el abastecimiento de inventarios o el impulso de campañas comerciales.

Además, los clientes pueden acceder a este financiamiento mediante la aplicación de Mibanco, WhatsApp, el call center o con el apoyo de un asesor, lo que permite gestionar el crédito desde el propio negocio.

Avance durante el 2026

Al cierre de mayo, Mibanco informó que alcanzó S/ 7,731 millones en desembolsos, equivalente al 43% de su meta anual. En el caso de las líneas de crédito, registró S/ 3,160 millones colocados a través de 472 mil operaciones.

Premios para los emprendedores

Como parte de la campaña “Los Tigres de las Oportunidades”, los clientes que desembolsen un crédito desde S/ 1,000 entre el 22 de junio y el 31 de agosto de 2026 podrán participar en el sorteo de 20 premios de S/ 5,000 cada uno.

Asimismo, la entidad entregará 10 mil polos edición limitada “Tigre” en sus agencias hasta agotar stock, como parte de las actividades dirigidas a reconocer a sus clientes emprendedores.

Con esta campaña, Mibanco busca seguir impulsando el acceso a financiamiento para que las mypes puedan tomar decisiones oportunas, fortalecer sus negocios y aprovechar las oportunidades comerciales de una de las temporadas más importantes del año.